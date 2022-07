Trnka je v prípade obžalovaný zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Nahrávku Gorila totiž ukrýval v trezore, namiesto toho, aby ju dal orgánom činným v trestnom konaní. „Zabezpečil Kočnerovi exkluzivitu. Prostredníctvom ďalších osôb ponúkol túto nahrávku na predaj Jaroslavovi Haščákovi,“ povedal prokurátor Rastislav Hruška.

Z ďalšej nahrávky, tentokrát medzi Kočnerom a Trnkom, je zrejmé, aký mali vzťah. „Ja sa ťa pýtam, koľko ste chceli?,“ povedal v rozhovore Kočner. Trnka mu odpovedal, že on nič a jeho kamaráti 5 miliónov eur. To Kočnera poriadne vytočilo: „Ako je možné, že si s tým súhlasil, alebo si mi nepovedal, že materiál ktorý je do pi*e môj. Ja som ho kúpil, ja som zaplatil. U teba bola len kópia, na ktorú som ja ko*ot zabudol.“

Obrovským problémom pre Trnku môže byť aj fakt, že svoj notebook písaný na generálneho prokurátora dal Kočnerovi. Podľa denníka N to vyplýva z dnešnej výpovede znalca. Ten skúmal dva počítače a USB kľúč, ktoré sa zaistili priamo v dome Kočnera. A jeden z notebookov bol vedený na meno Dobroslav Trnka. Časť Gorily ale mala byť z notebooku vymazaná, no súbory sa vraj podarilo obnoviť.

„Môj klient popiera, že notebook zaistený u Kočnera by bol jeho. Jediný notebook ktorý mal odovzdal. Znalecké skúmanie poukázalo, že s daným notebookom sa manipulovalo a boli tam tieto veci ukladané,“ povedal Trnkov obhajca. Zaujímavosťou ale je, že keď znalec otvoril notebook, tak našiel lístok s nápisom Edo má rád kosti. Edo bol Trnkov pes a kvôli takto získanému heslu sa vyšetrovateľom podarilo otvoriť nahrávky. Poobede budú vypovedať ďalší znalci.

Správu budeme aktualizovať.

Denník Plus JEDEN DEŇ a portál www.pluska.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí do portfólia finančnej skupiny Penta.