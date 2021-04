Plánuje ďalšie sťahovanie? Bývalý minister financií Ján Počiatek (50) je známy aj tým, že vlastní viaceré lukratívne nehnuteľnosti. A to nielen na Slovensku, ale napríklad aj vo francúzskom Cannes. No podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ svoje luxusné európske vily už dlhšie nepoužíva a presťahoval sa do Spojených arabských emirátov (SAE).

Miliónová vila pod Slavínom, do ktorej sa Počiatek sr odinou nasťahovali v roku 2010, dnes stojí úplne opustená. Podľa dobre informovaného zdroja v obrovskom 5-poschodovom dome už dlhodobo nikto nebýva a nehnuteľnosti občas navštevuje len Počiatkova dcéra. Samotný majiteľ sa podľa susedov na ulici objavuje v dome len zriedka a už dávno žije vo svojej vile vo francúzskom Cannes. Vilu bývalého ministra financií v lukratívnej časti mesta odhalil pred voľbami šéf OĽaNO Igor Matovič (47). Podľa medializovaných informácií stála 3,2 milióna eur a bývalý minister tvrdí, že kúpu bývania na riviére financoval z úveru.

Treba povedať, že luxusná nehnuteľnosť pod Slavínom v skutočnosti ani nevyzerá ako obývaná. Všetky terasy sú prázdne a žalúzie na oknách sú zatvorené. Ale aj o prázdne pozemky sa musí niekto postarať. Počas našej návštevy okolia pozemku sme pred garážovou bránou našli zaparkované sivé auto. Možno niekto prišiel skontrolovať stav antikorového bazéna, ktorý sa nachádza na nádvorí domu, alebo upratať prach z pakistanského mramoru, ktorým je interiér vily presýtený. Viac sa našim reportérom zistiť nepodarilo. Zazvonili sme, ale nikto nereagoval.

Pred miliónovou vilou sme našli zaparkované auto, na zvonček však nikto nereagoval. Zdroj: Martin Domok

Podľa dobre informovaných zdrojov však Počiatek zabudol nielen na vilu pod Slavínom, ale aj na lukratívne francúzske nehnuteľnosti. Už niekoľko mesiacov má tráviť čas v južnej exotickej lokalite, najmä v Dubaji. V SAE mal podľa našich informácií dostať aj trvalý pobyt. S otázkou, či sa Počiatek presťahoval do Dubaja, sme oslovili aj exministra vnútra Roberta Kaliňáka. „Neviem, čo by ho (Počiatka, pozn. red.) do Dubaja ťahalo. Neviem, či áno, či nie, ale nikdy také nespomínal a nikdy sa ma na také ani nepýtal," povedal bývalý minister pre náš denník. Spomenul tiež, že Počiatek rád chodí do SAE na dovolenky, ale nevie, či by sa chystal do krajiny nasťahovať. „Nič mi nespomínal. V Dubaji nemáme nič, nestaviame tam nič ani tam spolu nepodnikáme. Ani ja nepodnikám v Dubaji. Ja podnikám v Abu Dabí, čo je dramatický rozdiel. Akoby ste porovnali Prahu a Bratislavu," dodal.

Presné informácie o presťahovaní Počiatka do Dubaja by mohlo mať veľvyslanectvo Slovenska SAE. Ambasáda našu otázku odporučila poslať na slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Rezort diplomacie na žiadosť o stanovisko odpovedal, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nemôže poskytovať informácie o tom, či niekto dostal pobyt na území iného štátu.

