KALIŇÁK svojím priznaním VYRÁŽA DYCH! Šokujúce slová o stretnutiach so stíhaným oligarchom!

Robert Kaliňák poskytol pomerne zaujímavý rozhovor v diskusnej relácií TV Markíza Na telo Plus. V nej sa vyjadril aj k viacerým pálčivým témam. Napríklad k tomu, kde sa mal stretávať a čo mal odtiaľ robiť. „To čo sa hovorí, to, že sa riadila krajina, je nezmysel,“ uviedol Kaliňák v reakcii na tvrdenie Petra Tótha o tom, že Kaliňák a šéf Smeru-SD Robert Fico mali navštevovať hotel Double Tree by Hilton spolu s oligarchami, aby odtiaľ riadili krajinu.

„Bödör sa zúčastňuje dokonca aj na takzvaných užších poradách vedenia Smeru, pričom na týchto poradách sa zúčastňujú aj osoby, ktoré nie sú členmi strany Smer ani jeho volených orgánov. Tieto porady sa spravidla uskutočňujú v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave na privátnom poschodí, na ktoré je prístup len špeciálnym výťahom pre vybrané osoby. Týchto stretnutí a rokovaní sa zúčastňujú Robert Fico, Robert Kaliňák, Jozef Brhel, Miroslav Výboh, Juraj Široký a Norbert Bödör,“ uviedol vraj Tóth v svedectve týkajúcom sa Norberta Bödöra. Podľa jeho slov mali na týchto stretnutiach prijímať Fico s Kaliňákom mnohé politické rozhodnutia.

K výroku IT podnikateľa Michala Suchobu o tom, že Jozef Brhel mal dávať bývalému ministrovi finanicí a súčasnému guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi úplatky v sume 500-tisíc eur sa Robert Kaliňák zastáva Kažimíra, ktorý tvrdenia Suchobu odmieta.

„V roku 2015 alebo 2016, nepamätám si presne, sa Brhel preriekol a povedal, že minister dostáva od neho pol milióna eur. Keď som na neho vypleštil oči, tak mi s úsmevom povedal, že Fero (pravdepodobne vtedajší prezident Finančnej správy SR Imrecze, pozn. red.) dostáva určite menej,“ povedal o údajných úplatkoch Michal Suchoba.

