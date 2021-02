Akcia Judáš odhalila viacero korupčných podvodov, v ktorých boli namočení najvyšší funkcionári. Okrem iných v nej zarezonovalo meno Dušan Bočkay. Jeho firma BOPAL, v minulosti úspešná, sa pre podozrivé čachre s vratkami DPH ocitla v nepriaznivej finančnej situácii. Pred dvoma rokmi dokonca zbankrotovala. V snahe vyhnúť sa problémom mal Bočkay osloviť Borisa Beňu a Petra Gašparoviča, ktorí pôsobili v tom čase na vysokých postoch Slovenskej informačnej služby (SIS). Tí mu mali „poradiť“, že za úplatok 400-tisíc eur je možné jeho starosti vyriešiť. Chcel sa totiž vyhnúť zablokovaniu majetku, a to až v hodnote niekoľkých miliónov eur. „Finančná správa vykonávala v roku 2018 veľké množstvo daňových kontrol v súvislosti s firmou Bopal. Zo strany spoločnosti hrozilo nezaplatenie vyrubenej dane. Preto bolo zo strany KUFS vydané proti Bopalu predbežné opatrenie vo výške 2 milióny eur, ktoré som podpísal ja,“ mal vypovedať Makó.

Na snímke riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó počas tlačovej konferencie k akcii Finančnej správy v boji proti nelegálnym výrobniam cigariet 9. októbra 2019 v Bratislave. FOTO TASR – Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Ako dodal, v lete 2018 mal byť kontaktovaný Borisom Beňom, ktorý ho mal požiadať o pomoc v súvislosti s touto firmou. Spolu s Petrom Gašparovičom a Makóovým námestníkom Karolom Cebom tak zorganizovali osobné stretnutie. „Pán Bočkay nás požiadal, či by sa nejakým spôsobom nedalo to predbežné opatrenie zrušiť. Dostal odpoveď, že to v zmysle zákona nie je vôbec možné a jedinou možnosťou, ako by to šlo, by musel byť právny titul vydaný už pred vydaním predbežného opatrenia,“ mala znieť odpoveď Makóa.

