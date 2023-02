"Bol som vymenovaný za ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a stále som hlavou štátu poverený touto prácou. Nebudem sa nikomu ospravedlňovať za to, že chránim záujmy svojej krajiny. Že jej teritoriálnu integritu, suverenitu a slobodu považujem za svätý grál snaženia našej diplomacie," napísal na sociálnej sieti.

Zdôraznil, že nekritizuje Maďarov. Ide podľa neho o kritiku konkrétnej politiky. "Tej, ktorá z lídra boja za demokraciu v regióne začiatku 90. rokov, urobila čiernu dieru na európskej politickej mape a trójskeho koňa záujmov Putina v Európe," odkázal. Dodal, že maďarský premiér Viktor Orbán nie je Maďarsko. "Slováci a Maďari tu spolu žijú tisíc rokov, budú aj ďalej. Verím, že v harmónii," uviedol Káčer.

Káčer v relácii TV Markíza Na telo plus pripustil, že pokiaľ by sa Rusku podarilo zabrať Ukrajinu, čelili by sme hrozbe od Maďarska. "Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ," odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom voči Slovensku. Možnosť maďarských nárokov je podľa Káčera témou.

Jeho výroky kritizovali líder OĽANO Igor Matovič a poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (OĽANO). Označili to za nezodpovedné konanie a vedomé zavádzanie. Káčera vyzvali ospravedlniť sa.