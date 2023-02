Dočasne poverený minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer (57) by sa mal ospravedlniť za výroky o možných územných nárokoch Maďarska na Slovensku. Vyzvali ho na to líder OĽaNO Igor Matovič (49) a poslanec hnutia György Gyimesi (42). Káčer to naďalej odmieta.

V utorkovej relácii TV Markíza Na telo plus Káčer pripustil, že pokiaľ by sa Rusku podarilo zabrať Ukrajinu, čelili by sme hrozbe nároku na naše územie od Maďarska. „Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dnes by sme ho mali na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ," odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko. Možnosť maďarských nárokov je podľa Káčera témou.

Podľa poslanca OĽaNO Györgya Gyimesiho sa Káčer so svojimi výrokmi rozhodol ísť v šľapajach niekdajšieho šéfa SNS Jána Slotu. „Toto sme už počúvali v 90. rokoch od opilca Jána Slotu. V tom čase to bol akýsi folklór slovenskej politiky, ktorý nikto nebral vážne. Mne sa v tejto relácii pán minister Káčer zdal celkom triezvy, a preto ho s úplne pokojným svedomím môžeme nazývať ‚triezvy Slota‘,“ reagoval Gyimesi na výroky Káčera. Podľa jeho názoru Káčerove slová prekročili všetky medze. Poslanec tiež poznamenal, že informácie o územných nárokoch Maďarska na naše územie nezazneli od tamojších relevantných médií ani politikov.

VIDEO: Gyimesi: Minister Káčer ide v šľapajach niekdajšieho šéfa SNS Jána Slotu:

Minister zahraničných vecí v relácii zároveň vyhlásil, že disponuje dokumentmi dokazujúcimi, že Maďarsko si má robiť územné nároky na Slovensko. Gyimesi preto vyzval Káčera, nech tieto dokumenty predloží. „Ak však takéto dokumenty nemá, nech sa okamžite ospravedlní Maďarsku,“ odkázal Gyimesi. „To, čo Káčer povedal, nie je nič iné ako hra na tie najspodnejšie pudy,“ kritizoval ďalej poslanec.

VIDEO: Matovič: Káčer vyťahuje maďarskú kartu a podsúva verejnosti konšpiráciu:

Líder OĽaNO Igor Matovič považuje slová šéfa slovenskej diplomacie za zásadné obvinenie nášho suseda. Káčer podľa neho vyťahuje maďarskú kartu a podsúva verejnosti konšpiráciu. Takéto obvinenia sú podľa Matoviča hrubo za diplomatickými pravidlami. Matovič povedal, že ak sa Káčer neospravedlní a bude sa tváriť, že sa nič nestalo, bude sa pýtať prezidentky Zuzany Čaputovej, či bude takého ministra kryť.

Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer po kontroverznom vyhlásení schytal poriadnu kritiku. Ospravedlniť sa však zatiaľ nemieni. Na snímke s ministrom zahraničných vecí Maďarska Petrom Szijjártóm. Zdroj: Somogyi_Tibor_69

Na názor týkajúci sa vyhlásení ministra zahraničných vecí sme sa pýtali aj odborníka. „Pán Káčer v tomto prípade prestrelil. Minister zahraničných vecí by sa o svojom susedovi nemal vyjadrovať takým spôsobom, ktorým by mohol vyvolávať vášne alebo znepokojenie. Najmä ak ide o štát partnerský a rovnako členský štát Európskej únie. Kritika zo strany Matoviča a Gyimesiho bola preto na mieste,“ myslí si politológ Radoslav Štefančík.

Článok pokračuje na ďalšej strane!