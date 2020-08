Prvá námestníčka Generálnej prokuratúry Viera Kováčiková (66) po odchode Jaromíra Čižnára (56) plní aj úlohy generálnej prokurátorky. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby jej vzťah s obvinenou Monikou Jankovskou (49) nevyvolával množstvo otáznikov.

Obe dámy pôsobili dlhé roky v Trenčíne. Jankovská ako sudkyňa a Kováčiková ako prokurátorka. Miestny podnikateľ Ondrej Janíček vtedy vydražil trenčiansku reštauráciu, o ktorú mal záujem aj vtedajší bos podsvetia Peter Čongrády. Mafia však Janíčka o podnik obrala, pričom im mala pomáhať Jankovská.

Kováčiková priznala, že prípadom sa zaoberala aj ona: „Jankovská mi v roku 2018 telefonovala, že je nešťastná z výrokov, ktoré proti nej použil O. J. na verejnosti, pretože ju nedôvodne ohovára.“Prokurátorka Jankovskej povedala, že ak podala trestné oznámenie, budú sa ním zaoberať príslušné orgány podľa zákona. „Vyslovila som pred okresným prokurátorom názor, že nie sú splnené zákonné dôvody väzby,“ tvrdí Kováčiková o prípadnej väzbe Janíčka za ohováranie.

„Kováčiková počas pôsobenie na prokuratúre Jankovskú chránila a kryla jej zločiny,“povedal podľa kandidátky na poslankyňu za OĽANO Márie Benovej Janíček s tým, že Kováčiková aj pri zadržaní 13 sudcov v akcii Búrka vrátane Jankovskej, postupovala neštandardne. Návrh na vzatie do väzby sudcov mal podľa neho podávať Čižnár, lebo ona na to nemá kompetenciu. Najnovšie Kováčiková tvrdí, že Jankovská nespáchala trestné činy, z ktorých je obvinená ako verejný činiteľ. Tiež podotkla, že počas pôsobenia na Generálnej prokuratúre sa jej Jankovská nikdy neozvala.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga krúti hlavou: „Štátna tajomníčka, sudkyňa, poslankyňa... Jej cieľom evidentne nie je nič iné, ako Jankovskej znížiť trestnú kvalifikáciu.“ Ak by Jankovskú odsúdili za súčasnej situácie, hrozí jej 5 až 12 rokov za mrežami. Ak by nebola riešená ako verejný činiteľ, dostala by 2 až 5 rokov s možnosťou podmienečného trestu. Čižnár spravil z Kováčikovej prvú námestníčku v máji 2019, pričom ju chválil: „Jej odbornosť, prirodzená autorita a morálne kvality, ako aj manažérske schopnosti rozhodli pre jej voľbu.“

