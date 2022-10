Ak by niekto chcel skončiť vo funkcii ministra, pravdepodobne by sa nesprával v parlamente pri svojich prejavoch inak ako líder hnutia OĽaNO. Počas odvolávania sa za rečníckym pultom bránil štyri hodiny, počas ktorých dokázal uraziť poslancov SaS, Hlasu, Smeru, Republiky, mimoparlamentné strany, prezidentku Zuzanu Čaputovú (49) a novinárov.

„Buď zatiahne ručnú brzdu, alebo to potom vyzerá tak, že robí všetko pre to, aby sme v koalícii neboli schopní pokračovať,“ povedal v nedeľnej diskusnej relácii RTVS Juraj Šeliga. Dôvodom boli Matovičove slovné útoky na prezidentku a novinárov. Minister financií nazval žurnalistov „hitlerovskými novinármi“ a podľa Šeligu by sa im za to mal ospravedlniť.

Bývalý podpredseda parlamentu dokonca prezradil, že sa pred samotným hlasovaním o vyslovení nedôvery ministrovi, ktoré je naplánované na dnes, poradí so zvyšnými dvoma poslankyňami Za ľudí Janou Žitňanskou (48) a Miriam Šutekovou (47). Majú sa dohodnúť na tom, či zahlasujú za Matovičovo odvolanie, čo by bol pre šéfa OĽaNO obrovský problém. SaS má totiž 21 zákonodarcov, Smer 27, Hlas 11, ĽSNS 7, Republika 5 a za Matovičov odchod z vlády zahlasujú aj nezaradení poslanci Miroslav Kollár (53) a Tomáš Valášek (50). To je dokopy 73, no na odvolanie ministra je potrebných 76 hlasov. Práve s tromi zákonodarcami Za ľudí by sa to opozícii mohlo podariť.

„Šeliga máva silné vyjadrenia, ale neprejavuje sa to do skutkov,“ povedal politológ Jozef Lenč. Ak by podľa neho zahlasoval poslanec Za ľudí za odvolanie a Matovič by napriek tomu zotrval vo funkcii, mohol by mať problém: „Sústredil by na seba Matovičov hnev. Ak by našli odvahu aj ďalšie dve jeho kolegyne a Matovič by bol odvolaný, tak by Za ľudí v koalícii skončili. Môže to byť tak, že Šeliga sa hlasovania zdrží, ale to je v prípade odvolávania nepodstatné,“ dodal Lenč.

Prečítajte si tiež: