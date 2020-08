Juraj Šeliga o tom informoval na svojej sociálnej sieti. "Do politiky som vstupoval vedený ideálmi, ktoré sme hlásali na námestiach. Nebol to kalkul ani žiaden vopred dohodnutý postup. Moji priatelia vedia, že som do poslednej chvíle váhal, či do toho mám, alebo nemám ísť. Nakoniec zvíťazila túžba veci meniť, meniť Slovensko na spravodlivejšiu a slušnejšiu krajinu. Ostatné dni a mesiace to bola však tvrdá zrážka s realitou. Nie, nie je to bezútešná púšť, ale nie je to ani prechádzka ružovou záhradou. Kto sa však bojí, nech nechodí do lesa," napísal v úvode príspevku s tým, že dodal, že sa v žiadnom prípade nesťažuje, pretože to je jeho povolanie a práca.

"Sám som si vybral a slobodne som sa rozhodol. Robím to rád, nie je všetko len ťažké alebo čierne. Naopak, je to zápas, ktorý prináša aj radosť. Najväčšia je vtedy, keď vidíte konkrétnu zmenu, konkrétnu pomoc, keď prijmeme zákon, ktorý zlepšuje život, pomáha v boji proti mafii. Nehovoriac o tom, že mi je cťou byť podpredsedom slovenského parlamentu. Viem, že som najmladší podpredseda v histórii, preto si o to viac vážim, že môžem reprezentovať Národnú radu," pokračoval ďalej vo svojom odôvodnení.

"Tento úvod píšem preto, aby bolo jasné v akom kontexte som sa rozhodoval o tom, či budem, alebo nebudem kandidovať za predsedu strany Za ľudí," oznámil oficiálne, pričom zdôraznil, že si "veľmi váži podporu, ktorá sa mu dostala z regiónov, rovnako od ľudí, ktorí nie sú v strane alebo jej voličmi", pokračoval Šeliga, ktorý stranu Za ľudí vníma ako veľý záväzok.

Vyjadril sa aj k obom kandidátom

"Počul som z úst jedného z nich, že každý, kto má víziu, nech kandiduje, a keď nekandiduje, potom nesmie kritizovať," napísal Šeliga a pokračoval: "To je klamlivá a mylná predstava. My sa nechystáme „intronizovať“ cisárovnú alebo cisára, vyberáme si prvého medzi rovnými. Vyberáme si toho, kto dokáže spojiť všetkých, využiť ich individualitu, osobné dary a skĺbi to do dobre fungujúceho tímu. Vyberáme si toho, kto bude strane slúžiť a nie jej vládnuť. A áno v situácii, keď máme málo percent a sme v komplikovanej koalícii, to je neľahká úloha. No tí, čo kandidujú, si jej musia byť plne vedomí."

"Nepáči sa mi, keď niekto chodí okolo horúcej kaše a preto sa mi zdá fér povedať, ako vnímam Veroniku Remišovú a Miroslava Kollára ako kandidátov. Obaja sú persony sui generis a zaslúžili by si viac ako pár slov. Keďže každá poctivá kritika má pomenovať aj plus, aj mínus, dovoľte o každom napísať 3 plusové stránky a 3 mínusové. Vopred úprimne hovorím, že tak to vidím ja a nenárokujem si objektívnosť," zdôvodnil.

Veronika Remišová

+ pracovitá a odhodlaná

+ politická skúsenosť a dobre pozná koaličných partnerov

+ protikorupčný étos a praktická skúsenosť s bojom proti korupcii

- doteraz pracovala samostatne a nie v tíme

- veľká časová záťaž pri budovaní nového ministerstva

- miestami nejasná komunikácia v politickom súboji

Na snímke ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) počas príchodu na 28. schôdzu vlády SR 8. júla 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar Zdroj: Pavol Zachar

Miroslav Kollár

+ analytický prístup a vytrvalosť, expertíza s analytikou kľúčových reforiem

+ praktická politická skúsenosť v tímovej práci – primátor

+ schopnosť viesť a moderovať dialóg s následnou formuláciou jasného politického postoja

- tvrdohlavosť

- kratšie obdobie vo vrcholovej politike

- viac intelektuálny ako „ľudový“ jazyk

Poslanec NR SR Miroslav Kollár. Strana Za ľudí. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

"Úprimne hovorím, že si myslím, že Veronika aj Miro majú strane čo ponúknuť. Verím, že obom ide o dobro krajiny, strany a až potom seba. Ak si mám vybrať medzi Veronikou a Mirom, tak si v sobotu vyberiem Mira," zdôveril sa podpredseda parlamentu. "Práve pre jeho schopnosť rešpektovať názor iných, moderovať tak odbornú, ako aj kultúrnu diskusiu a zaujať jasný politický postoj. Napriek Veronikiným plusom ju neviem podporiť preto, že v tomto momente si myslím, že musí podstatne viac času venovať „výstavbe“ nového ministerstva a zjednodušeniu eurofondov ako strane Za ľudí. Strana potrebuje budovať, a to je časovo náročná záležitosť," priznal Šeliga na záver. Snem strany Za ľudí bude už túto sobotu. Rozhodne sa, kto v kresle šéfa nahradí exprezidenta Andreja Kisku.

Anketa A čo vy? Dali by ste hlas Miroslavovi Kollárovi, alebo Veronike Remišovej? Miroslav Kollár 75%

Veronika Remišová 25% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný