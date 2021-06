Blaha počas dňa otcov zašiel na cintorín, kde si uctil pamiatku milovanej osoby. „K Dňu otcov len toľko - tak veľmi som Ťa mal rád. A tak veľmi chýbaš, tati,“ napísal Blaha na sociálnej sieti k fotke náhrobného kameňa jeho otca Milana Blahu († 75).

Ľavičiar sa zamyslel, aké by to teraz bolo, keby jeho otec ešte žil: „Zavolal by som mu a do telefónu by sme sa spoločne zasmiali. Jeho smiech hrial. Tak ako jeho hlas.“ Otec by sa vraj určite spýtal na vnúčikov: „Počujem jeho dojatý smiech, keď mu vravím, ako sa Lillinka s Adamkom tešia z nového psíka.“ Jeho otec vraj miloval psov a oni jeho. „Psíkovia vedia rozpoznať, kto je dobrý človek. Frida by ho milovala,“ dodal poslanec.

Celý Blahov status sa tentokrát niesol v znamení úprimných slov o láske k otcovi. Aby toho nebolo málo, na záver svojho príspevku Blaha napísal: „Všetko najlepšie k Dňu otcov. Všetci Ťa s láskou pozdravujeme. Chýbaš nám!“

