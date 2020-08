Včera zomrel známy slovenský fotograf Ľuboš Houška. Informovala o tom jeho dcéra Lenka Houšková na sociálnej sieti.

"Dobrý deň, vážení priatelia a známi, chcem Vás všetkých dobrých ľudí, ktorí ste tu, poprosiť o modlitbu za môjho otca, dnes o 15:00 sa modlíme korunku k Božiemu milosrdenstvu. Prosím aj neveriacich priateľov o pozitívnu myšlienku, zapálenie sviečky peknú vetu pozdvihnite oči k nebu alebo niekde v prírode a zamávajte na nebo,"napísala Lenka Houšková na Facebooku.

K spomienkam na známu slovenskú osobnosť sa pridali aj ďalšie stránky na Facebooku.

"Bolo to rýchle, sme smutní a ani tí najkreatívnejší z nás nevedia nájsť slová, ktorými by sme vyjadrili to, ako veľmi nám chýba. Náš web editor, správca FB Rádia Slovensko a výborný fotograf ĽUBOŠ HOUŠKA, česť jeho pamiatke,"objavilo sa na profile Rádia Slovensko.

"Dnes nás zastihla veľmi smutná správa. Náš priateľ, skvelý človek so srdcom na dlani, ochranár zvierat a špičkový wildlife fotograf Ľuboš Houška prehral svoj boj s rakovinou. Rodine, priateľom a jeho najbližším vyjadrujeme hlbokú sústrasť,"napísala na sociálnej sieti stránka NIE RAKOVINE.

Posledný príspevok, ktorý sa objavil na Facebooku fotografa, je zo 6. apríla. "Slávny FOK - Pražský symfonický orchester ma požiadal o možnosť použiť pár mojich fotografií do prezentácie Smetanovej Vltavy, ktorej súčasťou bude aj nahrávka FOK. Prečo oslovili práve mňa je záhada. Že je to pre mňa veľká česť je fakt," zneli posledné slová fotografa na jeho facebookovom profile.