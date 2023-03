Poslanci Národnej rady (NR) SR za OĽANO opäť podali do parlamentu návrh, ktorým by sa mohla zaviesť odmena za účasť v parlamentných voľbách vo forme zľavy desiatich percent z vybraných poplatkov štátu. Predpokladá to návrh nového zákona o posilnení práv občanov počas mimoriadnej situácie a o posilnení ich volebného práva.

Odmena za účasť vo voľbách má podľa poslancov podporiť vyššiu účasť a posilniť legitimitu výsledkov. Zľava desať percent by sa mohla týkať len fyzických osôb - nepodnikateľov. Zľavy by sa mali týkať napríklad uznaní odbornej kvalifikácie, výpisov z listu vlastníctva, vydaní osvedčenia o štátnom občianstve, ako aj vydávania dokladov, stavebného povolenia, ohlásenia stavby či vydávania rybárskych lístkov. Súčasťou návrhu je tiež zabezpečenie distribúcie zoznamu kandidátov do domácností aj vo voľbách do orgánov samosprávy.

OĽANO už odmenu za účasť vo voľbách navrhovalo v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Parlament ju vo februári odmietol. Následne prišiel líder hnutia Igor Matovič s návrhom odmeny 500 eur za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách. O ňom ešte poslanci nerokovali.

Okrem odmeny za účasť vo voľbách sa zvyšok návrhu týka posilnenia práv občanov počas mimoriadnej situácie vo vzťahu k orgánom verejnej moci. Poslanci argumentujú skúsenosťami zo zavedenia pravidiel počas pandémie. "Možno konštatovať, že priebeh pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 je na Slovensku už istú dobu pod kontrolou, a preto nie je dôvod, aby mali orgány verejnej moci aj naďalej také množstvo výnimiek a v takom rozsahu ako doteraz," uviedli v dôvodovej správe k návrhu.

Zrušiť by sa mohli výnimky pre plynutie lehôt na vydanie rozhodnutia. Zákon by tiež mohol priniesť možnosť predĺžiť lehoty na vykonanie úkonov orgánmi verejnej moci.

Zrušenie výnimiek by sa malo týkať najmä oblasti sociálnych vecí. "Spočíva v tom, že sa zrušujú obmedzenia, ktoré neumožňovali dotknutej osobe byť prítomnou pri spracovaní posudkov na jej osobu (sociálna posudková činnosť, komplexný posudok, lekársky posudok, rozsah osobnej asistencie, potreba osobitnej starostlivosti a pod.), respektíve ktoré spočívali v neplynutí (spočívaní) lehôt na vydanie rozhodnutia alebo posudku," uviedli poslanci.

Návrhom by chceli štandardizovať rozhodovacie procesy počas mimoriadnej situácie v samospráve aj vo vzťahu k zasadnutiam obecnej rady po vzore pravidiel pre obecné zastupiteľstvá. Súčasťou návrhu je aj zrušenie spočívania lehôt pre vykonanie miestneho referenda a spresnenie voľby hlavného kontrolóra počas mimoriadnej situácie.

Nový zákon by v prípade definitívneho schválenia mohol byť účinný od 1. júna.