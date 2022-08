Do dnešného dňa však nebola prijatá novela zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá by stanovila predvídateľný rámec a výšku kompenzácií na úrovni iných priemyselných krajín EÚ. Slovalco z rovnakých dôvodov obmedzilo objem svojej výroby už na prelome rokov 2021 a 2022 na súčasných 60 percent výrobnej kapacity. Proces odstavovania zvyšných elektrolýznych pecí začne okamžite a bude ukončený najneskôr do konca septembra 2022. O úplnom odstavení výroby informovals spoločnosť v tlačovej správe.

„Slovalco patrí medzi najekologickejšie a najmodernejšie hlinikárne na svete a je jedným z najväčších zamestnávateľov v Banskobystrickom kraji. Aj preto je nám ľúto, že aj v dôsledku nečinnosti vlády sa ukončí viac ako 70-ročná tradícia výroby hliníka v Žiari nad Hronom,“ vysvetľuje generálny riaditeľ fabriky Slovalco Milan Veselý.

„Hlinikáreň Slovalco je zároveň kľúčovým dodávateľom nielen pre slovenské, ale aj európske podniky. Odstavením výroby tak bude Európa nútená hliník dovážať z krajín ako napríklad Čína alebo Rusko,“ dopĺňa.

„Slovensko nezaviedlo konkurencieschopný rámec EÚ na kompenzáciu nepriamych CO2 nákladov, čo znemožnilo Slovalcu uzavrieť dlhodobú zmluvu na dodávku elektrickej energie. Ak by Slovalco pokračovalo v prevádzke aj po roku 2022, pri súčasných slovenských rámcových podmienkach a vysokých cenách elektriny by utrpelo značné finančné straty,“ hovorí hovorí Ola Sæter, vedúci divízie primárnej výroby spoločnosti Hydro a predseda predstavenstva spoločnosti Slovalco.