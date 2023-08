Kaliňák bol pritom obvinený z obzvlášť závažného trestného činu podplácania exprezidenta Finančnej správy SR Františka Imreczeho, ktorý aj proti nemu vypovedal. V kauze, okrem Kaliňáka, figuruje aj známy oligarcha a bývalý poslanec za HZDS Jozef Brhel. Práve cez neho, údajne na radu Kaliňáka, mal byť Imreczemu „dorovnávaný“ plat. "Nebol zistený ani nevyhnutný príčinný vzťah medzi konaním údajného organizátora a trestným činom hlavného páchateľa, keďže nebolo preukázané, že by sa obvinený JUDr. R. K. akýmkoľvek spôsobom podieľal na zosnovaní alebo riadení konania obvineného Ing. J. B. (tiež svedka Ing. F. I.), ktoré napĺňa znak 'obstarávania veci všeobecného záujmu', uvedený v skutkovej podstate trestného činu podplácania," znelo stanovisko Generálnej prokuratúry SR.

Otázky vyvoláva fakt, kto v predmetnej veci rozhodoval. Zrušenie obvinenia totiž nepriniesol samotný šéf slovenských prokurátorov Maroš Žilinka, ale jeho námestník GP Jozef Sedlák. Ten však nemá oficiálne vzdelanie v oblasti trestného práva. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zároveň poukazuje na to, že zástupca Žilinku musel vo veci rozhodnúť bez nahliadnutia do vyšetrovacieho spisu, alebo bol doň nahliadnuť priamo na súde, čo by bolo zrejme prvýkrát v histórii Slovenska. Jozefovi Brhelovi nateraz obvinenie pretrváva: "Nebolo zistené porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutého právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní. Zistené skutočnosti v aktuálnom štádiu trestného konania dostatočne odôvodňujú záver o dôvodnosti trestného stíhania obvineného Ing. J. B. pre pokračovací zločin podplácania."

Žilinka za rozhodnutím svojho námestníka stojí. Útoky a osočovania, že ide o činnosť „sovietskeho modelu prokuratúry“ rázne odmieta. Považuje ich za nezodpovedné a škodlivé. Podľa Žilinku to len svedčí o neznalosti verejnosti a médií v oblasti ústavnej a zákonnej úpravy postavenia slovenskej prokuratúry.

„VYMYSLENÉ, NEZÁKONNÉ, ZRUŠENÉ!“ strana Smer vníma rozhodnutie GP ako víťazstvo spravodlivosti a demokracie. „Obe rozhodnutia potvrdili, že išlo o čisto politickú kauzu bez reálneho základu s jediným cieľom politicky poškodiť stranu SMER - SSD,“ vyjadrili sa smeráci, pričom dodali: „Súboj však nekončí, lebo nezákonností a protiústavností proti Slovákom tu bolo za posledné 3 roky neúrekom.“

Diametrálne odlišný postoj voči zrušeniu obvinenia majú napríklad progresívci. Šéf PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka považuje rozhodnutie GP ako dôvod naviac ísť v septembri k volebným urnám: „Paragraf 363 pre Kaliňáka je výsledkom premárnenej šance na zmenu. Minulosť sa vracia naspäť. Môžeme cítiť hnev a frustráciu, no jediným riešením, ktoré ešte máme všetci v rukách, je prísť k voľbám.“ Progresívec Branislav Vančo zároveň podotýka, že z oficiálneho stanoviska námestníka GP nie je možné zistiť, z akých konkrétnych dôvodov bolo Kaliňákovi obvinenie zrušené. V prípade, že sa dostane do parlamentu, avizuje zásadné zmeny vo fungovaní prokuratúry.

Reformu prokuratúry považujú za nevyhnutnú aj v Liberálnom dome. Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá stojí aj za novou súdnou mapou, vidí konanie GP ako bezprecedentné v rámci EÚ. „Generálny prokurátor nemá možnosť riadne a dôsledne vyhodnotiť to, čo môže urobiť súd,“ takto argumentuje Kolíková, prečo podľa nej § 363 v súčasnom znení nie je v poriadku. Vyjadrenie poskytol aj predseda SaS Richard Sulík: „Toto je predzvesť toho, čo nás čaká, keď voľby vyhrá Smer.“

Nadužívanie § 363 tradične kritizujú aj v OĽANO. Podľa nich ide o ďalší pokus Smeráckej vlády „vyviniť sa“ z predošlých škandálov a káuz. Podobne situáciu vníma aj Juraj Šeliga z Demokratov: „Žilinka a jeho námestníci každý deň potvrdzujú potrebu reformy generálnej prokuratúry. Ak by niekto povedal, že Žilinka je Ficov, Kaliňákov a Gašparov atómový kufrík, súhlasím s ním.“

