Po utorkovom predsedníctve vyjadrila skupina okolo šéfky rezortu spravodlivosti Márie Kolíkovej (46) nedôveru súčasnej predsedníčke Remišovej. Hovorili o vytvorení akejsi frakcie či platformy v rámci strany a chceli miesto aj na rokovaniach koalície. Remišová uviedla, že Kolíkovej krídlo rozpútalo vojnu v strane a boj sa začal aj v regiónoch. Označila to za pučistický spôsob.

Nasledujúci deň však použila výrazne miernejšiu rétoriku a z posledného odkazu na sociálnej sieti sa zdalo, že nástupkyňa bývalého lídra Za ľudí Andreja Kisku (58) by rada vzniknutú situáciu upokojila. "Počas pôsobenia v politike bola mojim cieľom vždy poctivá práca pre ľudí. To je v mojom vnímaní úlohou politika, ktorý má robiť to, za čo ho občania platia: prinášať riešenia, presadzovať ich realizáciu a pomáhať zveľaďovať svoju krajinu. V súlade so svojim svedomím a hodnotami, s nulovou toleranciou ku korupcii," napísala.

V nasledujúcich riadkoch však ministerka opäť trochu pritvrdila a neprajníkom poslala jasný odkaz.