Prezidentka hneď v úvode relácie priznala, že jedným z jej hlavných politických cieľov je pokúšať sa spoločnosť spájať, nie rozdeľovať. "Potešili ma správy vyplývajúce z prieskumu verejnej mienky, pokiaľ ide o spokojnosť s mojou osobou. Nejde však o moju osobu, ale o to, že viac, ako 55% ľudí rezonuje s hodnotami a štýlom politiky, ktorú robím," povedala. Pri otázke či v politike počítala s tak vulgárnymi útokmi aké sa odohrali na prvomájovom stretnutí strany Smer však spozornela. "Nepočítala a už vôbec som si nemyslela, že strana trojnásobného premiéra môže byť súčasťou tak nízkej politickej kultúry až pomysleným dnom," skonštatovala so slovami, že je to škoda.

Takéto prejavy nevníma negatívne len v súvislosti s jej osobou, ale aj vzhľadom k tomu, „čo to robí so spoločnosťou“. Politici podľa jej slov nastavujú úroveň komunikácie a štandardy správania. „Ľudia odmietli takéto vulgárne správanie, a to je dobrý signál, že takúto politiku ľudia nechcú,“ podotkla hlava štátu.

Časť poslancov parlamentu podľa nej nevydaním šéfa smerákov Roberta Fica na rozhodovanie súdu vyjadrila falošnú solidaritu. „Nemyslím si, že je to prehra, je to škrabanec,“ povedala prezidentka. Vyhlásila, že politici nemajú zasahovať do vyšetrovania skutkov politikov okrem jediného prípadu, keď dávajú súhlas na to, aby súd rozhodol o väzobnom stíhaní. Tvrdí, že poslanci sa nemali zaoberať dôkazmi, lebo „to je úloha súdu“.

V súvislosti so stíhaním opozičného politika hovorí o teste pre demokraciu. Procesy majú podľa jej slov byť v súlade so zákonom. „Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa tak nedialo,“ dodala prezidentka.

Čaputová sa zároveň vyjadrila aj k vzťahom v koalícii, pričom neočakáva, že by sa jej minister financií a šéf OĽANO Igor Matovič ospravedlnil za slová o „falošnej a zákernej žene“. „Zdá sa, že jeho miera nedôvery voči mojej osobe je veľmi hlboká,“ povedala prezidentka. Ako ďalej uviedla, do politiky sa neprišla hádať, a preto nebude nič odkazovať.

„Tieto veci musíme prekonať a pokiaľ ja aj minister Matovič zastávame verejnú funkciu, sme povinní spolupracovať a vedieť komunikovať,“ dodala s tým, že dvere paláca má otvorené. Politika by podľa jej slov nemala byť o osobných invektívach, ale o riešení problémov spoločnosti. „Toto je, žiaľ, ako keby na druhej koľaji,“ podotkla hlava štátu.

