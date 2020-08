Podľa Lesov SR sa v súčasnosti finalizuje vyhotovenie projektu ochrany prírodnej rezervácie. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) pre TASR deklaroval, že je pripravený predložiť návrh na vyhlásenie rezervácie na rokovanie vlády.

Celková rozloha prírodnej rezervácie by mala byť 6456,57 hektára. Lokality sú podľa Mútňanovej vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho. Najväčšie zastúpenie, viac ako 3000 hektárov, by malo byť v Banskobystrickom kraji a vyše 2000 hektárov v Žilinskom. "V ostatných krajoch je to len v desiatkach, prípadne stovkách hektárov,"podotkla Mútňanová.

"Návrh prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska bol po dohode zástupcov rezortu životného prostredia a rezortu pôdohospodárstva predbežne predrokovaný s majoritným správcom pozemkov a upravený v zmysle pripomienok,"priblížila Mútňanová. Dodala, že následne bude projekt zaslaný na okresné úrady v sídle krajov.

Hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Daniel Hrežík pre TASR povedal, že došlo k zhode na vyhlásení Pralesov Slovenska so štátnym podnikom Lesy SR.

"O podrobnostiach tejto dohody sme zatiaľ neboli informovaní, preto sa k nej nevieme v plnom rozsahu vyjadriť, sme však presvedčení, že táto dohoda je základom na úspešné doriešenie ochrany pralesov a pralesovitých zvyškov na Slovensku,"dodal Hrežík.

Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) vyjadril záujem o ochranu pralesov a podporil vyhlasovanie rezervácie. Hrežík podotkol, že zvýšenú pozornosť im ministerstvo venuje aj preto, že ich považuje za lesnícky významné územia.

Termín vyhlásenia prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska bude závisieť od legislatívneho procesu a počtu pripomienok, hovorí Mútňanová. Momentálne nevie povedať, kedy sa tak stane. Občianske združenie Prales očakáva, že rezervácia bude vyhlásená do konca tohto roka, skonštatoval pre TASR jeho podpredseda Juraj Vysoký.

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko aj OZ Prales sa dlhodobo snažia o vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. Environmentálne organizácie spustili v júni petíciu za záchranu slovenských pralesov.

Žiadali v nej vládu o vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska a chceli, aby pralesy mali piaty, najvyšší stupeň ochrany. Mapovanie slovenských pralesov sa realizovalo v rokoch 2009 – 2015. Preukázalo, že na SR sa zachovalo 10.180 hektárov pralesov a pralesových zvyškov, z toho je 31 percent nechránených alebo nedostatočne chránených.