Obvinená Monika Jankovská (50) sa takmer po roku dostala na slobodu! Stále však nemá vyhraté pre kauzu Fatima. V nej bola pôvodne obvinená zo zločinu marenia spravodlivosti, no jej skutok prekvalifikovali na zločin vydierania. Spolu s ňou majú problém aj bývalý šéf polície Tibor Gašpar (58) a dvaja bývalí vrcholoví funkcionári NAKA Róbert Krajmer (48) a Peter Hraško (53). To, že sú v tejto kauze namočení, má vyplývať z uznesenia o obvinení.

Okresný súd (OS) Trenčín prepustil Jankovskú v kauze Fatima na slobodu ešte v nedeľu večer. „Sudca prepustil moju klientku zo zadržania. Čo sa týka návrhu na vzatie do väzby, konštatoval, že tzv. kolúzne dôvody väzby vzhliadol, avšak jej väzbu nahradil primeranými povinnosťami a obmedzeniami,“ povedal Jankovskej obhajca Peter Erdös. Obvinená bývalá štátna tajomníčka musí preto nosiť na nohe monitorovací náramok. Ten je prišli v pondelok do nemocnice nasadiť probační a mediační úradníci. Jankovská totiž stále leží v civilnej nemocnici v Trenčíne pre zlý psychický stav. Nie je to pritom tak dávno, keď sa pokúsila siahnuť si na život a držala protestnú hladovku.

Prokurátor však podal proti uzneseniu OS sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd Trnava 15. marca. Podľa neho existuje obava, že Jankovská by mohla v kauze Fatima ovplyvňovať svedkov. V uznesení o obvinení sa podľa nášho zdroja píše, že Jankovská mala prostredníctvom tretej osoby zabezpečiť zmenu výpovede Michala Vidu, ktorý svedčil proti nej. Za to mu malo byť ponúknuté priaznivé rozhodnutie v inej trestnej veci. Vida svoju výpoveď v prospech Jankovskej napokon zmenil. Podľa uznesenia v tom mal byť zapletený aj obvinený aj Krajmer.

V polovici mája 2018 však Vida zadržali, čo malo znervózniť podozrivých v kauze Fatima. Obávali sa ďalšej zmeny Vidovej výpovede. Napokon mal podľa nášho zdroja do toho zasiahnuť Gašpar. „Nech ťa Boh chráni, keď teraz ten človek pôjde do basy,“ mal povedať bývalý policajný prezident vtedajšiemu šéfovi Finančnej polície NAKA Bernardovi Slobodníkovi (59). Svedkovia tohto upozornenia mali byť Krajmer s Hraško. Gašpar mal svoju požiadavku hovoriť zvýšeným hlasom a pýtať sa Slobodníka, či chce povaliť vládu svojou hlúposťou. Vida mal byť pre Slobodníkov zásah ešte v ten deň prepustený.

Erdös je však presvedčený, že návrh na vzatie do väzby jeho klientky je neopodstatnený: „Všetci obvinení a svedkovia v tejto kauze už boli vypočutí.“ K zmene právnej kvalifikácie sa však vyjadrovať nechcel: „Dnešným dňom som bol upovedomený. Potrebujem sa s tým bližšie oboznámiť.“ Najnovší traja obvinení, teda Gašpar, Krajmer a Hraško, sú aktuálne vo väzbe za kauzu Očistec. Kauza Fatima sa datuje do roku 2000, keď mal byť podnikateľovi Ondrejovi Janíčkovi neprávom odobratý jeho bar v Trenčíne a Jankovská ho poslala údajne neoprávnene do väzenia.

Anketa Mala by byť Monika Jankovská stíhaná na slobode, alebo väzobne? Vôbec by nemala byť obvinená, podľa mňa nič zlého nespravila 10% Mala by byť stíhaná na slobode. Vo väzbe bola rok, už by mali mať vyšetrovatelia výpovede spravené 0% Malo by sa dohliadať na jej psychický stav. Stíhaná by mala byť preto na slobode, nikoho nebude v takom stave ovplyvňovať 0% Mala by byť vo väzbe. Ktovie čo všetko napáchala a niektoré skutky možno nie sú doriešené 10% Mala by byť vo väzbe, psychické zrútenie iba hrá 70% Vo väzbe. Každého nešťastia je človeku ľúto (aj jej zrútenia), ale ona si nezaslúži byť na slobode 10% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: