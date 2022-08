O pár dní to bude presne pol roka, čo Rusi prekvapivo zaútočili na Ukrajinu. Z vojny sa stal konflikt medzi Ruskom a západným svetom. Aj takto číta vývoj udalostí na našej východnej hranici český generál v zálohe a niekdajší šéf vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor (65). Mnohí odborníci a analytici navyše tvrdia, že vojna na Ukrajine sa dostala do novej fázy. Čo možno očakávať v najbližších týždňoch a je hrozba použitia jadrových zbraní skutočne reálna? O tom všetkom sa v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ rozhovoril generál, podľa ktorého nás nič dobré nečaká.

V článku sa dočítate

Prečo je generál presvedčený, že vojna na Ukrajine je zároveň konfliktom medzi Ruskom a západným svetom.

Je rozumné medializovať správy o dodávkach zbraní na Ukrajinu?

Čím by mohlo Rusko v budúcnosti vydierať Slovenskú republiku.

Či podľa generála v budúcnosti hrozí útok Ruskej federácie na Slovensko.

Môžeme sa spoľahnúť na jednotu západu aj v budúcnosti?

Hrozí svetu jadrový konflikt?

Prečo by podľa generála malo byť aj Rusko súčasťou európskej obrannej architektúry.

Kedy konečne nastane mier?

VIDEO Zelenskyj zverejnil záznam z videokamery zachytávajúci ​​dopad rakety na nákupné centrum (jún 2022)

Začnem trochu poeticky… Poznáte hodiny súdneho dňa?

Počul som o nich.

Spustené boli v roku 1947, teda dva roky potom, čo ľudstvo vyrobilo prvú atómovú bombu. Hodiny ukazovali čas o 7 minút 12, pričom práve polnoc má symbolizovať koniec sveta. Ak by ste dnes mali hodiny nastaviť vy, aký čas by vzhľadom na momentálnu situáciu vo svete ukazovali?

Určite by som ich neposunul veľmi blízko k polnoci. Zatiaľ nemáme taký závažný problém. No na druhej strane by som ich neposunul ani na pol dvanástu. Celá táto myšlienka je v podstate iba intelektuálnym cvičením, ktoré má ľudí upozorniť na fakt, že ak by prišlo k jadrovej vojne... Tú ďalšiu už budeme viesť maximálne s kameňmi a palicami.

Hoci Slovensko patrí do západného sveta a je ukotvené v Európskej únii a štruktúrach NATO, mnoho našincov vrátane niektorých politikov je presvedčených, že vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je v skutočnosti o konflikte medzi Ruskom a USA. Aký je váš názor?

Som presvedčený, že tento konflikt primárne vznikol ako boj mocností o sféry záujmu a vplyvu. Rusi nadobudli dojem, že ak sa aj Ukrajina nestane súčasťou NATO, na jej území môžu byť rozmiestnené americké zbrane, prítomní americkí poradcovia atď. Následne mylne vyhodnotili, že z územia Ukrajiny by mohol hroziť útok na Ruskú federáciu a to je aj dôvod, prečo sme v tejto situácii.

generál Andor Šándor Zdroj: Peter Korček

Dnes to už nie je konflikt výlučne medzi Ukrajinou a Ruskom, ale aj konflikt medzi Ruskom a západným svetom. Nenahovárajme si však, že Západ má podporu celého sveta. Veľká časť krajín sa na celú vec pozerá buď neutrálne, alebo sa priamo postavila na stranu Ruska - napríklad India, Čína, Pakistan, Indonézia, Juhoafrická republika.

Pred časom ste povedali, že ak by to bolo na vás, Ukrajine by ste vojenskú pomoc síce poskytli, no rozhodne by ste tento krok nemedializovali. Prečo nie?

Slovensko a Česko sú v pozícii malých krajín, ktoré v „susedstve" Ruska ostanú bez ohľadu na to, kto bude v budúcnosti sedieť v Kremli. Vojna sa jedného dňa skončí a proti takým malým krajinám si bude Rusko poľahky presadzovať nadradený postoj, v rámci ktorého nás budú vydierať a robiť si s nami, čo chcú. Tiež nie je isté, či za nami aj v budúcnosti budú stáť Spojené štáty americké tak ako dnes.

Aj preto si nemyslím, že je nutné robiť z posielania zbraní verejnú šou a stavať sa do čela „rusobijcov". Teraz nechcem povedať, že máme nad činmi Rusov zatvárať oči alebo ich ospravedlňovať, ale politika by sa mala robiť trochu pragmaticky.

Čím by nás mali v budúcnosti Rusi vydierať?

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE