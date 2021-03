Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov, podobne ako to bolo vlani. "Ruší sa písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh," povedal minister školstva. "Známka žiaka na maturite bude odrážať celú jeho prácu počas štyroch rokov a jeho kontinuálne výsledky počas celého štúdia na strednej škole," povedal šéf rezortu školstva. Poznamenal, že žiaci sa počas štyroch rokov učili a boli aj riadne známkovaní.

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR Branislav Gröhling (SaS) počas tlačovej konferencie v Bratislave v pondelok 22. marca 2021, na ktorej oznámil, že maturitné skúšky sa v klasickej podobe neuskutočnia ani tento rok. Zdroj: Dano Veselský

Minister školstva uviedol, že riaditeľ strednej školy určí do 3. mája skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Minister konkretizoval, že pri osemročných programoch sa do priemeru budú započítavať posledné štyri ročníky štúdia. Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája. "Následne žiak dostáva spriemerovanú známku. Ak má žiak záujem, môže požiadať o klasickú ústnu maturitu, napríklad aj v prípade, že chce opraviť známku na lepšie a táto maturita prebehne v termíne od 31. mája," povedal minister. Ak žiak nemá záujem o ústnu skúšku, tak sa priemer známok považuje za jeho výslednú známku.

