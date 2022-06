Novým generálnym riaditeľom RTVS bude Ľuboš Machaj. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho do funkcie zvolili vo štvrtkovom hlasovaní. Za Machaja hlasovalo 89 poslancov zo 122 prítomných. Proti bolo 12, zdržalo sa 21 poslancov. Parlament vyberal šéfa medzi Machajom a súčasným šéfom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Výsledky oznámili v pléne NR SR. Rezníka vo voľbe podporilo 29 poslancov, proti bolo 49, zdržalo sa 44.

Machaj v minulosti zastával manažérske pozície, v RTVS bol na na poste programového riaditeľa televízie i rozhlasu, s RTVS naďalej externe spolupracuje, podieľa sa dramaturgicky na programe Trojky. Na jeho zvolenie do funkcie generálneho riadieteľa okamžite zareagovala aj ministerka kultúry Natália Milanová!

Samotnej voľbe prebiehalo vypočutie pôvodne ôsmich kandidátov, na ktorom sa zúčastnila aj odborná komisia. Jej členovia mali možnosť klásť jednotlivým kandidátom otázky spolu s členmi parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Komisia v závere vypracovala hodnotenie, ktoré malo slúžiť ako odporúčanie pre poslancov Národnej rady. Hoci boli jej súčasťou experti z oblasti médií, štátnych orgánov, tretieho sektora, akademickej obce, menšín i znevýhodnených skupín, nie všetci poslanci boli s jej zložením spokojní. Výsledkom toho boli aj následné reakcie poslancov. „Objavili sa tu naozaj zaujímavé projekty, množstvo inšpiratívnych myšlienok. Myslím si, že poslancov Národnej rady čaká náročná úloha vybrať nového šéfa RTVS," zhodnotil krátko po vypočutí kandidátov generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák, ktorý bol jedným členov spomínanej komisie.

Na snímke kandidáti na post šéfa RTVS Zdroj: Jaroslav Novák

Tá vo svojom závere odporučila ako vhodných kandidátov Ľuboša Machaja a Tibora Búzu, zatiaľ čo vyložene neodporúčala Petra Jankú, Vladimíra Smena, Daniela Živicu a Jaroslava Rezníka. Aj na základe týchto faktov je preto výsledok včerajšieho hlasovania prekvapivý. Za Ľuboša Machaja hlasovalo včera z prítomných 137 poslancov 67, avšak Búza získal len 22 hlasov. Predbehol ho so 41 hlasmi Jaroslav Rezník, ktorého pred voľbou už mnohí odpisovali. Keďže na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov, v štvrtok (30. júna sa hlasovalo opäť.

Ľuboš Machaj a Jaroslav Rezník Zdroj: archív

Denník Plus JEDEN DEŇ sa krátko po prvom hlasovaní telefonicky spojil s nádejným kandidátom Ľubošom Machajom, ktorí priznal, že výsledok prvého hlasovania ho prekvapil. "Výsledok nás zrejme prekvapil mnohých. Mňa príjemne, iných možno menej ale prekvapenie to každopádne bolo. Nerátal som s tým, že získam taký počet hlasov. Môj predpoklad bol, že väčší priestor získa Tibor Búza, no to všetko boli iba predbežné kalkulácie. Nakoniec sa ukázalo, že k skutočnému rozhodovaniu prichádza až keď poslanci odovzdajú lístky," povedal. S tým, že Rezníka od začiatku považoval za dôstojného súpera. "Pán Rezník mal pripravený kvalitný projekt, to bez diskusie. A samozrejme, že ho považujem za opodstatneného konkurenta tak, ako som považoval každého z uchádzačov."