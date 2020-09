Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu prelomili veto prezidentky a schválili novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Novela tiež hovorí, že pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur. Hlava štátu už avizovala, že v prípade prelomenia jej veta sa chce obrátiť na Ústavný súd SR.

"Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v návrhu novely.

Za tento priestupok má hroziť pokuta do výšky 5000 eur. Uložiť ju má príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Nová úprava má umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej "červenej krajiny".

"Cieľom návrhu zákona je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň v rámci všeobecnej súčinnosti spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých osôb," uviedli predkladatelia.

Článok pokračuje na ďalšej strane.