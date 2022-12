Snem SPOLU sa mohol pochváliť skutočne exkluzívnou účasťou. Okrem Mikuláša Dzurindu sa na ňom objavil opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS), Juraj Šeliga a Jana Žitňanská zo Za ľudí, odídenec od liberálov Martin Klus, generál Pavel Macko z ODS, ale aj premiér Eduard Heger. Ten vystúpil aj s prejavom a nepriamo vyzval Kollára, aby budúci týždeň hlasoval proti vysloveniu nedôvery jeho vláde.

Iba demokratické strany budujú demokraciu Slovenska. Preto potrebujeme, aby aj v najbližších parlamentných voľbách, ktoré budú, verím, vo februári 2024, neprepadol ani jeden demokratických hlas. Preto potrebujeme mať spoločný plán, aby sa mafia nevrátila,“ prihováral sa Heger snemujúcim strany Spolu s tým, že preto sa nesmú medzi sebou „požierať“. Poďakoval sa jedinému poslancovi strany Spolu za podporu v parlamente. „Som vám vďačný, že môžeme spolu spolupracovať, lebo Slovensko to potrebuje,“ ukončil svoj prejav na sneme.

Na snímke zľava Mikuláš Dzurinda a predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) počas snemu strany Spolu - občianska demokracia k zhodnoteniu komunálnych a regionálnych volieb. Stratégia strany pre parlamentné voľby. V Senci 10. decembra 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

„To, že je záujem o náš snem, je aj preto, že prechádza Slovensko turbulentným obdobím,“ pokračoval Kollár s tým, že pripomenul vojnu na Ukrajine, rastúcu infláciu, pandémiu. „Čakajú nás a nevieme kedy, parlamentné voľby. Tušíme, kedy budú prezidentské voľby a voľby do Európskej parlamentu,“ povedal Kollár s tým, že v týchto voľbách sa bude rozhodovať tak o budúcnosti Slovenska, ako aj celej Európskej únie.

Deň pred snemom pre denník Plus JEDEN DEŇ Kollár povedal, ako to vyzerá s jeho hlasovaním pri vyslovení nedôvery vláde. Podľa jeho slov ešte rozhodnutý nie je. "Hovoriť o tom predtým, než prebehne debata s kolegami na sneme by nebolo veľmi korektné. Takže nebude vopred zverejňovať môj postoj. To čo sa mne osobne nechce podporiť, je náhrada jedného chaosu druhým chaosom." povedal nám.

Po sneme však definitívne oznámil, ako sa postaví k odvolávaniu. Miroslav Kollár nebude hlasovať za pád vlády. „Máme 363 dobrých dôvodov, prečo by táto vláda nemala pokračovať, ale tento návrh SaS vnímam ako nezodpovedný hazard s budúcnosťou krajiny,“ oznámil po sneme strany. Dodal, že je pripravený na riadnu diskusiu o tom, aby boli predčasné voľby na jeseň 2023.

„Musíme brať do úvahy geopolitickú a zahraničnú budúcnosť tejto krajiny. Ak za niečo môžeme pochváliť túto vládu, tak je to zahraničná politika,“ povedal europoslanec Vladimír Bilčík. Aj preto kladie Spolu taký dôraz na riadený koniec tejto vlády. V utorok sa nebude podľa Bilčíka hovoriť v parlamente len o riadenom konci vlády, ale aj o pokračovaní zahraničnej politiky.

Kollár zdôraznil, že rozhodnutie o konci vlády, musí byť racionálne. Podporí ústavný rámec, ktorý umožní ukončiť túto vlády. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Prioritou je, aby neprepadol ani jeden hlas demokratického voliča. Ďalšie voľby budú opäť civilizačnými voľbami, bude sa rozhodovať o tom, ako sa bude Slovensko vyvíjať ďalších desať až dvadsať rokov,“ povedal Kollár. Podľa neho by bolo nezodpovedné, aby vláda padla bez toho, aby bol plán, čo bude ďalej.