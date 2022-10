Z manifestu, ktorý mal páchateľ pred smrťou zverejniť, vyplýva, že svojmu desivému činu venoval dostatok času. Vypracoval zoznam hlavných aj vedľajších cieľov, pričom pôvodne mal plánovať začať zabíjaním v budove, v ktorej sa stretávajú ortodoxní Židia. A až odtiaľ sa hodlal presunúť k baru Tepláreň. Terčom jeho útoku však mal byť aj predseda vlády Heger, o čom svedčia slová, ktoré napísal niekoľko hodín po vražde na fóre 4chan: „Kiežby som mohol ísť aj vyššie, ale čo už. Chcel som odstreliť premiéra, ale nemal som šťastie s príchodom jeho auta.“

Samotný premiér sa však podľa vlastných slov o svoju bezpečnosť neobáva. „Neobávam sa, pretože si uvedomujem, aké ťažké časy žijeme,“ uviedol počas nedávnej tlačovej konferencie. Včera navyše vyplávali na povrch informácie, že v hľadáčiku vraha boli aj exminister školstva Branislav Gröhling a dokonca aj expremiér Robert Fico.

Juraj Zábojník Zdroj: archív

Bezpečnostný analytik a niekdajší riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník však upozorňuje, že podobnú situáciu nemožno podceniť. „Som v šoku, že toto riziko v blízkosti premiéra nezachytili bezpečnostné zložky skôr," konštatoval expert s tým, že prípadné posilnenie ochrany premiéra je dôležité poctivo vyhodnotiť. „Je nutné zistiť, s kým sa páchateľ stretával. Ďalej pomocou operátora zistiť, aké používal telefóny, komu volal a s kým komunikoval. Kde sa radikalizoval. Aké miesta navštevoval. Aké má účty v banke a či na nich nepribudla väčšia suma peňazí," vymenúva množstvo úkonov.

Riziká vyplývajúce zo situácie pre politikov by nezľahčoval ani prezident Inštitútu pre verejné otázky a známy politológ Grigorij Mesežnikov. No jedným dychom upozorňuje, že v ohrození sa pre radikálne nálady v spoločnosti ocitá viacero skupín obyvateľstva. „Politici sú do istej miery chránení, a preto si myslím, že väčšie riziko dopadá na ľudí, ktorí patria do skupín, o ktorých extrémisti, neonacisti a podobne orientovaní ľudia uvažujú ako o svojich terčoch," povedal. „Samozrejme, že miera nebezpečenstva môže byť vyššia pri politikoch, ktorých si práve títo ľudia zvolia za terč pre ich názory, s ktorými nesúhlasia," poznamenal odborník.

Grigorij Mesežnikov Zdroj: Pavel Neubauer

V dôsledku radikalizácie spoločnosti by za potenciálne nebezpečné označil viacero profesií. „Nechcem podceňovať nebezpečenstvo pre rôzne kategórie ľudí, no s horkosťou musím konštatovať, že zabití boli dvaja obyčajní ľudia, príslušníci sexuálnej menšiny, ktorých nechránilo nič," poznamenal na úvod.

„Z profesií boli objektom agresie donedávna napríklad zdravotníci. Viem si predstaviť, že ohrození by mohli byť aj policajti, právnici, sudcovia, ale napríklad aj novinári," dodal s tým, že nebezpečenstvo hrozí najmä pri profesiách so širším verejným dosahom.

