Rozhovor prebiehal krátko pred demisiou Igora Matoviča.

V rozhovore sa dočítate

Ako skúsený umelec vníma modernú politickú satiru vo forme meme obrázkov.

Či je zábava na účet politikov nebezpečná a ako sa popasoval s útokmi či vyhrážkami.

Ako vníma súčasnú politickú situáciu a kedy je humor skutočne za čiarou.

Čo si myslí o statusoch premiéra a či mu nimi Igor Matovič tak trochu nevyfúkol prácu.

O konfliktoch ale aj priateľstvách s politikmi

Listy premiérovi od Rasťa Piška sú svojim spôsobom legendárne. Čo by ste odkázal tomu súčasnému? (rozhovor vytvorený krátko pred demisiou Igora Matoviča, pozn. red.)

Teraz ho oslovujem vážený pán ešte stále premiér. Dostal odo mňa už 10 listov. A v poslednom som mu písal, že ak by jeho vláda padla, tak my sme za tú úradnícku. Lebo ako povedal Fico... tá iba svieti a kúri a keďže príde leto, svietiť ani kúriť sa nebude a tak by sme to zvládli aj my v Hornom výplachu.

Politickou satirou zabávate Slovensko desaťročia. Premýšľal ste niekedy nad vstupom do reálnej politiky?

Nie, zrejme by som v nej dlho nevydržal.

Rasťo Piško Zdroj: Julius Dubravay

Nepýtam sa na to náhodou. Váš "kolega" , bývalý humorista Jožo Pročko sa k tomuto kroku odhodlal. Sledujete ho? A ako vnímate jeho pôsobenie?

Trochu áno. Ale myslím, že nijak výrazne sa tam nepresadzuje.

Humor, obzvlášť politická satira sa rokmi výrazne zmenili. Dnes sú populárne tzv. meme obrázky, ktorými sa zaoberá napr. satirická stránka Zomri. Ale napríklad aj program ťažký týždeň, ktorý je niečo medzi publicistickou reláciou a glosou. Ako sa vám páčia nové formy politickej satiry?

Meme obrázky sú príznačné pre dnešnú uponáhľanú dobu. Je to akési zostručnenie informácii. Človek sa pozrie na obrázok, ktorý je v kontraste so sloganom a je to hotové. Myslím, že aj to čo robí pán Gordulič je pomerne rýchle. Kedysi sme robili scénky a diálogy na niekoľko minút, čomu sa dnes nikto nevenuje. Momentálne je humor bleskový, rýchly, stručný, skrátka taký, aká je doba.

Spoločnosťou výrazne rezonovala časť komediálneho seriálu Pumpa, kde sa protagonisti venovali prípadu nebohého generála Lučasnkého. Mnohí diváci humor relácie vzhľadom na osobnú tragédiu zosnulého vnímali negatívne. Patria témy, ktoré sa dotýkajú smrti do humoristických relácii alebo by sa im mali komici vyhnúť?

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE