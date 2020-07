Po problematických záverečných prácach Petry Krištúfkovej, Borisa Kollára či Branislava Gröhlinga bola „opajcnutá“ diplomovka premiéra Igora Matoviča poriadnou čerešničkou na torte. Napriek tomu, že sa k problému od prvého dňa priamo vyjadroval a aspoň naoko si sypal popol na hlavu prostredníctvom statusov na Facebooku, ani raz nezabudol prejsť do protiútoku. Všetkých svojich oponentov a kritikov pravidelne nazýval „múdrosráčmi“ a slovenskými morálnymi autoritami. Po týždni od prevalenia kauzy sa v stredu podvečer napokon postavil pred novinárov, aby zodpovedal všetky otázky, ako sľúbil. Takmer hodinu a pol však viac-menej len objasňoval svoju komunikáciu s novinárkou z Denníka N, ktorá na jeho plagiát poukázala. Mnohým jeho rétorika pripomínala slovné súboje Roberta Fica s médiami.

Igor Matovič sleduje, čo robí počas príhovoru Gábor Grendel. Zdroj: Martin Baumann



„Prácu Igora Matoviča som nevidel, hoci platí, že ak kvantum zdrojov citoval, tak môže ísť o kompilát, ak necitoval, je to plagiát,“ okomentoval diplomovku premiéra rektor Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáš Koziak, ktorý vyše 20 rokov pôsobil v slovenskom školstve.

Problémom nie je ani tak samotná diplomová práca, ale spôsob, akým sa k nej premiér postavil. Ľudí pobúrilo, že to, za čo roky ako opozičný poslanec bojoval, teraz porušuje. „Je to človek, ktorý ukradol sfalšovanú rigoróznu prácu. Keby mal takýto človek trošku svedomia, dávno by odstúpil sám,“vyjadril sa začiatkom minulého roka Matovič na adresu expredsedu NR SR Andreja Danka.

Matovič v minulosti žiadal, aby pre kauzu plagiátorstva odstúpil Andrej Danko z funkcie. Zdroj: archiv



Dnes je však v pozícii odvolávaného politika on. Postarali sa o to opoziční poslanci Juraj Blanár zo Smeru-SD a nezaradený poslanec Richard Raši. Tí v návrhu okrem iného poukazujú aj na fakt, ako vraj nášho premiéra vnímajú v zahraničí. „Aj zahraničie zareagovalo na ,špecifickú' osobnú a psychickú výbavu predsedu vlády Igora Matoviča. Zatiaľ čo predstavitelia susedných štátov koordinovali cezhraničné otázky súvisiace s opatreniami na znižovanie dosahov pandémie COVID-19, čudnosť predsedu vlády vystavovala Slovensko izolácii. To príliš nesvedčalo o záväzku zo sľubu vernosti Slovenskej republike,“píše sa okrem iného v návrhu. Všetky argumenty sa však Matovičovi zdali slabé, pretože mal návrh podľa neho predkladať niekto „absolútne čistý“. Zároveň ho však vraj mrzelo, že expremiéri Robert Fico a Peter Pellegrini nenašli odvahu v pléne predložiť návrh na jeho odvolanie. Zároveň zopakoval, že ak ho poslanci odvolajú, nebude im to vyčítať a odíde z politiky.

Odborníci i laici riešia, či by to mal, alebo nemal urobiť. Názory politikov sú viac-menej známe. Tí z vládnej koalície jeho kauzu síce považujú za problém, na odchod z funkcie premiéra to však nevidia. Opozičníci logicky požadujú jeho odchod, hoci tento sen sa im zrejme nesplní.

