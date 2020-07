Matovič bol aj počas samitu v Bruseli aktívny na sociálnych sieťach. O jeho nevyberavých slovách vo svete internetu sme vás informovali už v tomto článku. No okrem slov na politických oponentov sa premiér venoval aj dianiu v Bruseli. Často to však vyzeralo skôr tak, že viac radosti má z účasti na samite ako práci.

Predseda Smeru tvrdí, že sa mu ozvali niektorí lídri zo samitu a pýtali sa ho vraj, "čo za šaša" tam Slovensko poslalo. „Znížila sa úroveň zastúpenia Slovenska na takom významnom samite, ako bol tento,“ povedal Fico s tým, že dojem, ktorý Matovič zanechal v Bruseli, je čistá katastrofa. Aj preto bude zajtra od 10.00 čeliť odvolávaniu. Matovič však nerozumel, prečo sa teraz Slovensko zaoberá jeho odvolávaním, keď on rokoval v Bruseli o dôležitej ekonomickej pomoci. K celej situácii sa vyjadrí na dnešnom brífingu o 16.30.

„Nevieme, či bol napríklad na tej motorke sám, alebo ešte s niekým. Je to netradičné, ale nepredpokladám, že ho zahraniční politici sledujú na sociálnych sieťach a zamýšľajú sa nad tým, čo robí,“ myslí si politológ Radoslav Štefančík s tým, že Fica treba brať s rezervou. Podľa politológa to však rozhodne nie je v poriadku: „Ešte šťastie, že na sociálnu sieť nezavesil tie svoje opraté ponožky, ako avizoval. Na predsedu vlády je to nedôstojné. Niekto z jeho tímu by ho mal upozorniť, aby bol stále príčetný.“ Fotky aj so statusmi, ktoré Matovič zavesil na sociálnu sieť, nájdete v našej galérii.

Anketa Vnímajú zahraniční politici správanie Igora Matoviča na Slovensku, sociálnych sieťach, zahraničných cestách, alebo nikde? Iba v čase, keď s ním rokujú 0%

Iba počas jeho zahraničných ciest 0%

Sledujú nielen jeho správanie v zahraničí, ale aj keď je na Slovensku 13%

Sledujú, respektíve vnímajú jeho pôsobenie nielen v reálnom živote, ale aj na sociálnych sieťach 79%

