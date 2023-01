Pápež František kritizoval zákony kriminalizujúce homosexualitu ako "nespravodlivé" a povedal, že Boh miluje všetky svoje deti - také, aké sú. Vyzval tiež katolíckych biskupov, ktorí tieto zákony podporujú, aby privítali LGBTQ ľudí v cirkvi. "Byť homosexuál nie je zločin," uviedol pápež v interview pre tlačovú agentúru AP.

Pápež v dlhom rozhovore s AP vo svojej rezidencii vo Vatikáne povedal, že treba rozlišovať medzi zločinom a hriechom, pokiaľ ide o homosexualitu. "Byť homosexuálom nie je zločin," uviedol a dodal: "Áno, je to hriech. Dobre, ale v prvom rade rozlišujme medzi hriechom a zločinom. Je to tiež hriech nedostatku lásky k blížnemu, jeden k druhému," povedal.

"Nie je to zločin, ale je to hriech. On nepovedal nič nové, lebo to, čo je zločin, určujú zákony štátu. Homosexualita nie je zločinom na Slovensku od pádu komunizmu a to čo je hriech, to si určuje cirkev. Takže pápež nepovedal nič, čo by malo byť na titulkách. A práve preto, že to cirkev považuje za hriech, tak oni nevysvecujú homosexuálne manželstvá," vyjadril sa pre náš denník nezaradený poslanec Tomáš Taraba.

Podobne to vidí aj jeho kolega a nezaradený poslanec parlamentu Filip Kuffa: "Áno, homosexualita, ak ju berieme iba ako náklonnosť človeka k rovnakému pohlaviu, nie je zločin a ani hriech. Média, to prezentovali aj tak - zachytil som takúto pápežovu interpretáciu: "že to nie je hriech", na TA3, to dávali včera. Ak by ste sa ale spýtali pápeža na homosexuálny akt, tak tam by už nepovedal že to nie je hriech. Takže tento výrok beriem iba ako snahu o mediálnu senzáciu, diskreditáciu pápeža, resp. snahu podsúvať spoločnosti absurdnú normalizáciu niečoho, čo normálne nie je. Takže senzácia sa nekoná.

Čo sa týka odsudzovania takýchto ľudí, tak je podľa Kuffu treba mať na pamäti výrok Mariána Kuffu, farára zo Žakoviec: "Milujem hriešnika, ale nenávidím hriech, milujem homosexuála, ale odsudzujem škodlivú homosexualitu! Nie je a nemôže byť hriechom a ani zločinom ak je človek homosexuál. Hriechom s pohľadu Katolickej cirkvi, a teda aj pápeža ako hlavy Cirkvi, je až súhlas so samotným aktom."

Pre náš denník sa vyjadril aj Milan Kuriak zo strany OĽANO. "Ja s týmto vyjadrením súhlasím. Ani ja nepokladám homosexualitu za zločin, ale za hriech ju pokladám. Ako konzervatívne zmýšľajúci človek pokladám homosexuálne správanie za hriech. Ja som veriaci človek, ja som zástancom toho, že všetci sme dietky božie. Ja som povedal jednému Oravcovi homosexuálovi, ktorí na mňa útočil a mali sme osobnú výmenu názorov a ja som mu povedal príklad, že keby bol homosexuál, kňaz a bezdomovec a mal by som tri kvapky vody, tak každému dám jednu kvapku vody."

Ako ďalej povedal, ľudsky si váži každého človeka, pozná veľa homosexuálov a normálne sa s nimi dokáže porozprávať a ani náznakom mu nenapadne, že by som ho ako človeka bral inak: "Mne sa len zdá, že sú neprimeraané tlaky či do školstva či kdekoľvek kdo verejného života."