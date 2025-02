Je dobré, že Európa nebude pri prvých rozhovoroch o Ukrajine: Podľa Gašpara by bránila mieru

Je dobré, ak predstavitelia Európskej únie nesedia pri prvých rozhovoroch o nastolení mieru na Ukrajine. Hrozilo by totiž, že by mierovému riešeniu bránili. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Jeho oponentka v diskusii, poslankyňa NR SR a podpredsedníčka hnutia PS Irena Bihariová, si, naopak, myslí, že Európa i Ukrajina musia byť prítomné na avizovaných rokovaniach.