Vládna koalícia si zobrala akoby oddychový čas a o jej ďalšom osude by sa malo definitívne rozhodnúť vo štvrtok. Špekuluje sa nad najrôznejšími scenármi, avšak nikto dnes s istotou nevie, ako dôležité hlasovanie dopadne. K dianiu v parlamente sa najnovšie vyjadril aj štátny tajomník Andrej Stančík (OĽANO).

„Teraz nie je čas viniť SaS či OĽANO. Ľuďom to môže byť jedno, pretože sa tu bude hľadať vinník, zatiaľ čo krajina bude v totálnom chaose a v ideálnom podhubí pre nárast extrémizmu," varuje Stančík. Podľa neho sa proeurópske strany dohádajú do krvi, a tí, čo by nás predali na východ sa môžu smiať a mydliť si ruky.

Tvrdí, že nastal čas na dohodu. Ak bude podržanie vlády a podpora rozpočtu závislá na predčasných voľbách, tak to bude podľa neho stále lepším riešením ako povalenie vlády a vrhnutie krajiny do totálneho chaosu.

„Ak bude dohoda podmienená rekonštrukciou vlády a jej následným tolerovaním, je to stále dobré a mnou tolerované riešenie. Osobne dúfam, že pre znechutených prodemokratických voličov sa do ďalších volieb sformuje alternatíva," naráža tak pravdepodobne na projekt Mikuláša Dzurindu.

Ďalej dodáva, že rozohrať hru bez plánu B je hazardom s krajinou: „Teraz sa už nemôžeme pozerať na záujmy strán či osobné preferencie. Je to jedno, kto z toho vyjde ako najväčší víťaz, koho ego bude naštrbené. Ide o záujem krajiny a jej občanov, a preto je dohoda nevyhnutná." Bude vraj potrebných veľa ústupkov a kompromisov. Ako všetko dopadne sa dozvieme už vo štvrtok.

Prečítajte si aj: