Slovensko - V stredu (30. septembra), kedy vláda oficiálne odobrila Matovičov návrh na vyhlásenie núdzového stavu u nás pribudlo rekordných 797 nakazených. pri počte 9 170 testov. Na Slovensku do tejto chvíle zákernému koronavírusu podľahlo 48 pacientov a minimálne v najbližších týždňoch toto číslo zrejme porastie.

Podľa slov premiéra Igora Matoviča (47) by tento týždeň mohol byť vrchol nakazených ľudí medzi 800 až 1 000 denne. "Práve preto som tlačil na pílu od minulého týždňa, že sa musíme zomknúť a nabrať odvahu na prísnejšie opatrenia".Ako dodal, opatrenia sú už prijaté a platia od štvrtka. Premiér sa domnieva, že pomôcť by mohli aj tzv. antigénové testy sú podľa jeho slov efektívnym spôsobom na rýchle plošné vychytenie lokálneho ohniska. "Najbližšie dva týždne dosahy opatrení príliš vidieť nebudú, pretože inkubačná doba vírusu je približne desať dní,"poznamenal. Verí, že opatrenia, ktoré sa prijali, zlomia vývoj krivky. "Ak by sa nám to spoločným úsilím nepodarilo, budeme musieť prijímať aj silnejšie ochranné opatrenia," dodal.

Česká republika – Mimoriadne vážna situácia sa odohráva aj u našich susedov v Českej republike. Vláda premiéra Andreja Babiša (66) podobne ako u nás rozhodla vyhlásenie núdzového stavu. Podľa štatistík českého ministerstva zdravotníctva pribudlo v stredu u našich susedov až 2 932 nových pozitívne testovaných prípadov. Pri počte 17 302 vykonaných testov.

Do dnešného dňa Česi evidujú 658 umrtí a 976 pacientov je hospitalizovaných v nemocnici. V Česku sa doteraz z koronavírusu vyliečilo 33 557 pacientov. "Núdzový stav sa skončí za mesiac a ja verím, že ho skutočne nebude nutné predlžovať, pretože ak by sme to v priebehu jedného mesiaca nezrazili dole, tak by to rozhodne neúspech bol," vyhlásil český minister zdravotníctva Roman Prymula.

