Snáď každý politik na svete využije príležitosť na to, aby sa pred svojimi fanúšikmi pochválil fotografiou so svojím domácim zvieraťom. Inak tomu nebolo ani v prípade bývalého predsedu parlamentu.

Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko (49) sa nebojí pochváliť fotografiami z jeho súkromného života. Pred Vianocami napríklad zverejnil príspevok so svojou vlastnou mamou, o ktorej napísal: "Toto je žena, ktorej vďačím vo svojom živote za všetko, moja milovaná mama."

Minulý rok zasa spôsobil maďarský predseda vlády škandál, keď si na seba na futbalovom zápase nahodil šál s mapoiu Uhorska. Vtedy Danko v reakcii pre náš denník exkluzívne povedal, že by Orbánovi po jeho škandále daroval slovenský šál a že sa staví, že to urobí preimiér Eduard Heger (OĽANO). Aj sa tak stalo a bývalý predseda NR SR si následne oholil hlavu, čím sa stal terčom množstva vtipov.

Odvtedy sa na svojej stránke na Facebooku pochválil návštevou kaderníckeho salóna v Malackách: "Sľúbil som chalanom, že sem budem chodiť každé dva týždne. Ak pôjdete okolo, skúste to aj vy. Úžasní a dobrí ľudia, ktorí rozumejú svojej profesii." Zatiaľ svoj sľub drží a ostrihať sa prišiel aj teraz: "Slovo som dodržal. Johnnyho v Malackách som neobišiel. Riadne ma vykosil."

Najnovšie zverejnil fotografiu zo svojím štvornohým miláčikom. Ide o nemeckého ovčiaka, ktorý má meno Rony. Je to pomerne prekvapivé preto, že urobil to, čo robí pravidelne aj Peter Pellegrini, ktorého v ostatnom čase často kritizoval za rôzne jeho kroky. Aj bývalý premiér sa totiž rád chváli fotografiami so svojím štvornohým priateľom.