Trubač upozorňuje, že letný dress code pre poslancov v pléne je trochu láskavejší než prísny štátny protokol pri oficiálnych návštevách. „Najmä v týchto horúčavách,“ konštatuje Trubač. „Aj politici sú len ľudia a etiketa ráta aj s letnou verziou odevu. No, samozrejme, iba vtedy, ak ide o pracovné, nie slávnostné, ceremoniálne či pietne podujatia parlamentu,“ vysvetľuje odborník.

Alternatívou pre mimoriadne horúce dni môže byť podľa Trubača tzv. business casual, teda najvyšší neformálny stupeň obliekania. „U pánov tak z obleku môže ubudnúť kravata či motýlik. Prípadne si môžu dovoliť obliecť iný ako čierny či tmavomodrý oblek,“ hovorí Trubač, podľa ktorého v danom prípade možno siahnuť po svetlejších a ľahších látkach. „Povolené sú aj káro, prúžky, pestrejšie farby oblekov,“ dodáva.

Marek Trubač je odborníkom na etiketu. Zdroj: Archív MarekaTrubača

Dámy môžu podľa odborníka nahradiť v šatníku formálne a strohé sukňové či nohavicové kostýmy alebo dlhšie šaty ľahšími letnými šatami s kratšou dĺžkou. „Ideálne po kolená alebo tesne nad. Prípadne kombinovanými topmi, blúzkami či košeľami so sukňou alebo s nohavicami. Opäť to môžu byť sviežejšie a pestrejšie letné vzory a ľahšie, vzdušnejšie materiály,“ vysvetľuje Trubač. „Nemusia už nosiť pančušky a uzavretú obuv, no pozor na príliš otvorené výstrihy a lascívne transparentné typy odevov, ktoré už do business casual nepatria,“ uzatvára. A ako Trubač hodnotí outfity jednotlivých politikov?

