AKO VYHRAŤ ?

1. Kúpte si denník Plus JEDEN DEŇ d 13. 3. 2023 do 1. 4. 2023 a každý deň hráte o 100 €, 200 €, 500 € a 1 000 €.



2. Nájdite UNIKÁTNY KÓD, ktorý bude umiestnený v každom vydaní denníka Plus JEDEN DEŇ.

3. Vložte UNIKÁTNY KÓD na www.plusmania.sk



4. Vyplňte všetky údaje a odošlite.



ALEBO

Pošlite SMS na číslo 6668 v tvare:

· PLUSMANIA (medzera) UNIKÁTNY KÓD (medzera) MENO (medzera) PRIEZVISKO (medzera) ULICA a POPISNÉ ČÍSLO (medzera) MESTO (medzera) PSČ

· Príklad:

· PLUSMANIA 085371 JAN MRKVICKA BAJKALSKA 19 BRATISLAVA 83215.



BONUS:

Každý týždeň hráte o bonus 200 €.

Nazbierajte a vystrihnite 6 rôznych kupónov z daného týždňa. Súťažné kupóny budú uverejnené v denníku v termínoch 13. 3. 2023 – 18. 3. 2023 za prvý súťažný týždeň, v termíne 20. 3. 2023 – 25. 3. 2023 druhý súťažný týždeň, v termíne 27. 3. 2023 – 1. 4. 2023 tretí súťažný týždeň, nalepte ich na korešpondenčný lístok alebo vložte do obálky.

NEZABUDNITE uviesť svoje osobné údaje a poslať kupóny do 7. 4. 2023 na adresu: Plus JEDEN DEŇ, Bajkalská 19B, 832 15 Bratislava.



A počkajte, či vám nasledujúci deň zavoláme.

Mená výhercov uverejníme v denníku aj na stránke www.pluska.sk/plusmania



Štatút súťaže TU



Cena spätnej SMS je 1,60 EUR s DPH. Služba je dostupná v sieťach všetkých slovenských mobilných operátorov. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s. r. o.

Vážený čitateľ, v súvislosti so spotrebiteľskou súťažou organizovanou spoločnosťou News and Media Holding, a. s., dochádza k spracovaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov nájdete na našej webstránke: www.newsandmedia.sk/gdpr.