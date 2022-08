Ivan Korčok vyšiel v S PRAVDOU VON: Naozaj zakladá novú politickú stranu?

Debatu o potenciálnom vzniku novej politickej strany, ktorej lídrom by mal byť údajne Ivan Korčok, rozprúdila europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. "Strana zložená Dzurinda, Mikloš a Korčom, s Korčokom ako lídrom, by výrazne zamiešala karty na našej politickej scéne. A podľa mňa by to bolo presne tá alternatíva, ktorú momentálne potrebujeme,“ povedala pre Aktuality Nicholsonová. Korčok dnes akékoľvek zakladanie strany poprel.