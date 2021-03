Ivan Gašparovič oslavuje 80 rokov: PRIPOMEŇTE si NAJ momenty jeho kariéry a legendárne brepty!

Bývalý prezident Ivan Gašparovič (79) sa dostal do politiky v roku 1992, kedy vstúpil do HZDS Vladimíra Mečiara (78), ktorého bol dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou. Po 10 rokoch ale zo strany odišiel kvôli nedemokratickému spôsobu riadenia a práve Mečiar mu bol v roku 2004 najväčším súperom v boji o post prezidenta. Gašparovič voľby vyhral a počas výkonu funkcie zažil množstvo zaujímavých momentov. Ich neoddeliteľnou súčasťou boli aj časté, no vždy úsmevné brepty!