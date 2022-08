Podľa portálu tvnoviny.sk vlani v októbri na sociálnej sieti zverejnil Linhart status, kde obvinil policajta z napadnutia. Poslanec pritom tvrdil, že policajta len upozornil, že nemá rúško.

Linhartovo trestné oznámenie preverovala aj inšpekcia, ktorá však nepotvrdila, že išlo o trestný čin. Voči policajtovi bolo vedené len disciplinárne konanie. Policajt však podal trestné oznámenie na poslanca Sme rodina. Jeho stranícky šéf a predseda parlamentu Boris Kollár tvrdí, že Linhart o obvinení ešte nevie. „Ak by si polícia robila svoju robotu tak, ako má, tak sa to má najskôr dozvedieť dotyčný obvinený,“ hnevá sa Kollár.

V tom mu dáva za pravdu aj Linhart. "O žiadnom obvinení neviem a je absurdné, aby som sa to dozvedal z médií," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ poslanec. Podľa neho sa mu vyšetrovateľ mstí. Navyše, podľa neho práve tento policajt mal zmariť vyšetrovanie diskreditačnej kampane práve proti Linhartovi. "Preto dnes žalujem štát. A to nie je všetko. Tento policajt ma aj fyzicky napadol, za čo bol vyšetrovaný," objasňuje poslanec. "Šokuje ma, že som bol vraj obvinený na základe nejakého trestného oznámenia, vykonštruovaného týmto policajtom. Ide o jasné zneužitie právomoci verejného činiteľa a o jeho osobnú pomstu a budem zvažovať právne kroky za účelové poškodzovanie môjho dobrého mena," tvrdí člen klubu Sme rodina.

Podľa Kollára však išlo „o súkromnú strkanicu“. „Nebudem sa do toho starať, nech to vyriešia policajti, prokuratúra, súdy. Nebudem sa kajať dopredu, je tu prezumpcia neviny,“ pokračoval šéf zákonodarného zboru, ktorý pripomenul jeho vlastné trestné stíhania ako opozičného poslanca. „Marian Kočner s Norbertom Bödörom rozbiehali proti mne štyri trestné oznámenia. Teraz sa mám za to hanbiť?“ rozčuľuje sa Kollár.

„Každý je zodpovedný sám za seba, za svoj život. Ak urobil prúser, tak ho súd odsúdi a stratí mandát. Pokiaľ je to vymyslená hlúposť, súd ho oslobodí,“ zhodnotil Linhartovu situáciu.

Linhart je už druhým poslanom klubu Sme rodina, ktorý čelí obvineniu. Jeho kolega Martin Borguľa je obvinený z korupcie. Za zlú vizitku celej politickej scény považuje Kollár obvinenia, ktorým čelia viacerí poslanci. Z klubu OĽaNO vylúčili Jána Heráka, obvineného zo sexuálneho obťažovania. Monika Kavecká (OĽaNO) zasa polícii vysvetľuje machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Miroslav Suja (nez., Republika) je obvinený za porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Ďalších dvoch nezaradených poslancov Štefana a Filipa Kuffovcov vyšetruje polícia pre nebezpečné vyhrážanie. Šéf opozičného Smeru Robert Fico je už blízko obžaloby zo zosnovania zločineckej skupiny a vyzradenia daňového tajomstva.

O poslanecký mandát v tomto volebnom období prišiel Marián Kotleba, šéf extrémistickej ĽS NS. Za propagáciu extrémistu ho súd právoplatne odsúdil na polročnú podmienku.