Nová prevádzka má do regiónu priniesť aj viac ako 100 nových pracovných miest. Vo štvrtok o tom médiá informoval generálny riaditeľ Andritz Slovakia František Harčár. "V horizonte nasledujúcich troch, štyroch rokov chceme preinvestovať viac ako 40 miliónov eur nielen do technológií, ale aj do nových výrobných priestorov, ktoré budeme potrebovať. Pritiahneme sem nové produktové portfólio, ktoré sa ešte v našej fabrike nevyrába a zároveň sa tak staneme jednou z najväčších lokácií v rámci skupiny Andritz Group, čo nám dáva veľa výhod a stabilitu v rámci skupiny," povedal s tým, že s investovaním predpokladá spoločnosť začať na jeseň, nová výrobná hala v mestskom priemyselnom parku Guttmanovo by mohla začať vznikať najneskôr na jar budúceho roka.

Primátor Humenného Miloš Meričko je rád, že v meste vznikne 101 nových pracovných miest. Zdroj: tm

Polovicu z avizovaných viac ako 100 nových pracovných miest by mali tvoriť inžinierske pozície. "Je veľmi dôležité, aby práve takéto investície prichádzali na Slovensko. Nie je to fabrika, kde je masová výroba, ale je to fabrika, kde fungujú mozgy, ktoré vytvárajú zariadenia, vymýšľajú ich, skúmajú, a potom tvoria," podotkol v tejto súvislosti predseda Výboru pre hospodárske záležitosti Národnej rady SR Peter Kremský (OĽANO). Ozrejmil, že prevažná časť technológií, ktoré spoločnosť vyrába, smeruje do "zelených oblastí", slúžia pre vodné elektrárne či oblasť recyklácie. Poradca predsedu vlády v oblasti regionálneho rozvoja Rastislav Jílek vyzdvihol, že Andritz Slovakia spolupracuje s mnohými vysokými školami a univerzitami na Slovensku.

Investovať je spoločnosť pripravená z vlastných zdrojov, Harčár však nevylúčil, že sa budú uchádzať o štátnu pomoc. "Využijeme všetky dostupné podporné prostriedky, ktoré vláda SR ponúka," uviedol. Podľa slov predsedu dozornej rady Andritz Group Petra Josta sa spoločnosť pre investovanie v Humennom rozhodla pre "výbornú polohu, výborný manažérsky tím a vzťahy s ľuďmi".

Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský zdôraznil, že v prípade Andritzu nejde len o investíciu v rámci finančných prostriedkov. "Je to aj investícia do ľudí a pre ľudí v tomto regióne. Konkrétne mám na mysli rozvoj stredného školstva. Duálne vzdelávanie je cestou ako pre mesto, tak pre súkromnú spoločnosť Andritz. Som presvedčený, že žiaci, ktorí budú končiť naše stredné školy, budú študovať priamo pre spoločnosť, v ktorej budú pracovať po skončení školy. PSK je pripravený poskytnúť celý servis pri manuáli, vypracovaní žiadosti a zároveň pri komplexnom riešení duálneho vzdelávania," povedal.

V reakcii na jeho slová poslanec NR SR a zároveň mestského zastupiteľstva v Humennom Tomáš Šudík však pomerne ostro dodal, že je správne podporiť technické vzdelanie a zameranie študentov mesta. "VÚC podľa môjho názoru nemá prehľad o tom, aké triedy stredných škôl má otvárať. Dobrým príkladom je práve Humenné, kde otvorí štyri triedy na štátnom gymnáziu a dve triedy na dvoch cirkevných gymnáziách. Odrazu máme šesť tried gymázií, kam sa hrnú žiaci z celého okresu, pretože tam vznikne množstvo voľných miest. V dôsledku toho sa automaticky takmer nikto nehlási na odborné školy. Potom nevieme nájsť elektrikárov, vodárov, plynárov či stavbárov. Takto má fungovať stredné školstvo?"

Humenné sa aj z historického hľadiska orientovalo vždy na zamestnania vo výrobe a v tomto smere by sa podľa Šudíka mali otvárať aj triedy stredných škôl: "Otvorme jednu triedu gymnázia a obchodnej akadémie, kam pôjdu najlepší žiaci a ostatným žiakom umožnime študovať na odborných školách. Aj preto, aby sme mohli vykryť dopyt, ktorý v súčasnosti zamestnávatelia vytvárajú. Sú nespokojní, lebo nemajú študentov. No ale kto je na vine? VÚC."