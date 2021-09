Príchod septembra a prvý školský deň inšpiroval slovenských tvorcov "MEME-čiek", ktorí si poriadne zgustli na našich politikoch. Pozrite sa, akí spolužiaci by z nich boli!

Internet sa opäť baví na účet POLITIKOV: Akí by z nich boli SPOLUŽIACI?

Je jedno do akej školy človek chodil, existujú typy spolužiakov, ktoré sa zaručene nájdu v každej triede! Asi každý má skúsenosti s bifľošom, ktorý si prečítal povinnú literatúru už aj na nasledujúci školský rok, mudrlantom, ktorý sa správa, akoby zjedol všetku múdrosť sveta, prípadne s hlasnou trúbou, ktorá nutne musí učiteľke všetko vyzradiť a nevie byť ani na chvíľu ticho.

V každej triede sa nájde aspoň jedno dieťa bohatých rodičov, ku ktorým sú učitelia vždy nejako milší. Nemôžu chýbať drsňáci a bitkári, ale ani najväčší frajeri zo zadných lavíc. V každej triede sa nájde aspoň jeden flegmatik, flákač, outsider či samotár. Spolužiak, od ktorého všetci odpisujú úlohy. Či ten, ktorý v škole nikdy nie je, a hodinám sa zo záhadných dôvodov vždy vyhýba. A potom sú tu triedni machri s perfektným zmyslom pre humor, ktorí sú veľmi obľúbení a majú okolo seba veľa kamarátov.

V žiadnej triede nemôže chýbať vymakaný športovec, ktorý odzbrojuje dokonalým telom a úsmevom. Tvorí väčšinou pár s najkrajšou hviezdou ročníka. To je tá spolužiačka, ktorej všetky baby závidia, a všetci chalani sú do nej beznádejne zamilovaní. V žiadnej triede nechýba vtierka, ktorá sa vždy medzi prvými núka učiteľom pomôcť. No a nesmieme zabudnúť ani na influencerov, čo celý deň robia selfie a livestream ešte aj zo školy.

Aké typy spolužiakov by predstavovali naši politici, keby sa vrátili do školských lavíc? Pozrite si v našej galérii!