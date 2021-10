Lekár a infektológ Peter Sabaka žaluje Milana Mazureka za to, že ho nepriamo spájal so smrťou chlapca v rómskej osade Jarovnice. Mazurek v tom čase zverejnil video na sociálnej sieti, kde emotívnym spôsobom vyjadroval svoje rozhorčenie nad prácou lekárov v spojitosti s úmrtím chlapca v rómskej osade, kde spomínal aj Sabakovo meno.

Poslanec Republiky tvrdil, že lekári ako Sabaka spoluvytvárajú atmosféru, ktorá viedla k smrti dieťaťa. „Je nemysliteľné, aby lekár bez akejkoľvek viny bol spájaný s úmrtím dieťaťa, pretože to veľmi vážne narúša reputáciu daného lekára,“ uviedol Sabaka pre denník Plus JEDEN DEŇ. Podľa jeho názoru je cez čiaru, aby ho politik spájal so smrťou dieťaťa, s ktorou nemá nič spoločné.

Europoslanec Milan Uhrík zas o Sabakovi tvrdil, že dostal finančnú odmenu 28-tisíc eur od predsedu parlamentu Borisa Kollára spolu so štátnou cenou J. M. Hurbana za to, že "schvaľuje nezmyselné pandemické opatrenia". U podporovateľov Uhríka táto informácia vyvolala okamžite vlnu nenávisti voči infektológovi. Na sociálnej sieti ho osočovali a označovali za skorumpovaného. Sabaka podľa oficiálneho zdôvodnenia dostal cenu za prácu na klinike, kde sa starajú o pacientov s ťažkým priebehom covidu.

„Veľmi ma trápi situácia, ktorá je na Slovensku v súvislosti s dezinformačnou kampaňou okolo protiepidemických opatrení a očkovania. Rozhodol som sa preto aj týmto spôsobom zapojiť do boja s dezinformáciami," uviedol Sabaka. Ako dodal, dezinformátori dlhší čas šíria názor, že lekári, ktorí podporujú očkovanie a protiepidemické opatrenia v boji s pandémiou, sú zaplatení farmaceutickými firmami.

Sabaka preto podal predžalobnú výzvu, a ak tejto výzve nebude vyhovené, plánuje podať aj žalobu. „Nemôže niekto beztrestne o niekom šíriť nepravdy a verejne ho očierňovať,“ uviedol infektológ. Ak by boli vinníci potrestaní, tak by sa preukázalo, že takéto klamanie a šírenie neprávd nebude tolerované, a tak by to ľudí v budúcnosti mohlo odradiť od šírenia klamstiev, tvrdí. Podanie civilnej žaloby mu umožňuje žiadať aj finančnú kompenzáciu. Od Uhríka požaduje 28-tisíc a od Mazureka 20-tisíc eur.

Uhrík a Mazurek Sabakovi vyčítali aj to, že vyjadril neochotu na akejkoľvek odbornej diskusii sa zúčastniť. Iniciatíva Hovorme spolu totiž vyzvala RTVS, aby prebehla pred kamerami diskusia medzi rôznymi odborníkmi a osobami, ktoré šíria dezinformácie. „Osobne si myslím, že takíto ľudia by vôbec nemali dostať priestor vo verejnoprávnej inštitúcii,“ uviedol Sabaka dôvod, prečo sa rozhodol nezúčastniť na takýchto diskusiách.