Obec Petrova Lehota má ročný rozpočet 55-tisíc eur. S touto sumou musí hospodáriť. Na plat starostu Radka Rožánka a pracovníčky obecného úradu sa z tejto sumy mesačne odrátava spolu 2-tisíc eur, lebo obaja robia len na skrátený úväzok. Teraz im však prišlo platiť toľko za elektrinu, že netušia, kde na to vezmú.

"Máme niekoľko odberných miest. Tie sa týkajú verejného osvetlenia, kultúrneho domu, domu smútku. Všetko nám to robilo 450 eur na mesiac. Teraz nám to navýšili na 1890 eur mesačne, čo je niekoľkonásobok a takéto malé obce to absolútne nemajú šancu zvládnuť, pokiaľ nepríde nejaká pomoc zo strany štátu," hovorí starosta obce Petrova Lehota, ktorá sa nachádza na pol ceste medzi Trenčínom a Bánovcami nad Bebravou Radko Rožánek.

Maličká obec má aktuálne 198 obyvateľov. V dedinke učupenej uprostred hôr nie je ani obchod, ani krčma, vodovod a ani kanalizácia.

Podľa starostu obec takúto sumu nedokáže platiť ani z podielových daní, iné príjmy totiž nemajú. Rožánek vraví, že aj keď už prestali kúriť v kultúrnom dome, ktorý je spojený s obecným úradom a aktuálne vykurujú už len dve malé miestnosti v celej veľkej budove, veľa tým neušetria.

Riešením nie je ani to, aby v obci vypli verejné osvetlenie. "Vzhľadom na to, že sa nachádzame v takomto krásnom prostredí, sme z 90 percent v lese, keby sme zhasli, nebude tu vidieť na krok."

Podľa starostu sa už náklady na elektrinu nedajú žiadnym spôsobom znížiť. "Jedine hľadať príjmy, ale teraz absolútne netuším, kde by som ich mal nájsť," vraví starosta s tým, že zaplatiť novú faktúru budú musieť. "Z čoho, no? Toto je otázka, ktorú som ešte nevyriešil. Uzavrime to asi tak," uzatvára.

V Domaniži majú za plyn zaplatiť 6-tisíc eur. Doteraz platili 1600...

V obci Domaniža neďaleko Považskej Bystrice majú iný problém ako v Petrovej Lehote. Kým cena elektriny im vzrástla iba mierne, po novom majú za plyn zaplatiť 6-tisíc eur mesačne. Doteraz však platili 1600 eur.

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>