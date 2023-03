Na situáciu zareagoval aj Igor Matovič (49). „Edovi som hovoril, že kádre ako Káčer, Hirman či Kollár ho zradia pri prvej príležitosti," nechal sa počuť šéf hnutia OĽaNO, ktoré Heger pred niekoľkými dňami definitívne opustil.

Šokujúce slová Hegera: Toto odkázal lídrovi strany Hlas-SD, Petrovi Pellegrinimu

Z vyjadrení súčasného šéfa diplomacie je zjavné, že na rozdiel od premiéra by Pellegriniho Hlas z prípadnej povolebnej spolupráce vopred nevylučoval. „Na Slovensku máme takú špecialitu. Ešte sme si ani nekúpili rybársky lístok a už sa pri stole do krvi hádame o tom, či budeme z kapra vyprážať podkovičky, alebo uvaríme halászlé," konštatoval Káčer v Denníku N s tým, že Hlas spĺňa „minimálny spoločný menovateľ toho, čo by malo integrovať strany s ambíciou vládnuť".

„Pred rokom ma zarazilo, ako sa postavili k podpisu obrannej zmluvy s USA. Myslím, že odvtedy je ich prístup normálnejší. Určite necítim potrebu vytláčať Hlas z priestoru normálnych politických strán, ktoré spĺňajú toto nutné minimum, a ktoré táto krajina potrebuje," vysvetľoval Rastislav Káčer.

Jeho slová sú však v príkrom rozpore s postojom Hegera, ktorý sa proti Pellegrinimu rázne vymedzuje. „Áno, odmietame aj Pellegriniho. Neexistujú okolnosti, za ktorých by sme sedeli vo vláde s ľuďmi, ako je Richard Raši, Erik Tomáš, Denisa Saková či Peter Žiga," zdôraznil Eduard Heger počas nedávnej tlačovej konferencie.

Nezhoda pre Hlas nie je u Káčera a Hegera ojedinelou. Ďalším problémom by sa totiž mohli stať registrované partnerstvá. Kým premiér v rozhovore pre Refresher povedal, že na Slovensku na ne zatiaľ „nedozrel" čas, minister je presvedčený o opaku. „Zaužívalo sa, že nebudeme otvárať kultúrno-etické otázky. Nech ma za to aj ukameňujú, ale ja si nemyslím, že registrované partnerstvá sú kultúrno-etickou otázkou. Registrované partnerstvo je otázka elementárnej demokracie a vzťahu občana k štátu," tvrdí Káčer. Za kultúrno-etickú však otázku považuje napríklad manželstvo.

Politológ Grigorij Mesežnikov by síce podobné rozkoly „drobnosťami" nenazýval, no napriek tomu nepredpokladá, že by medzi politikmi vznikal vážnejší spor. „Káčer je oproti Hegerovi liberálnejším politikom, ale nemyslím si, že to do volieb zohrá dôležitejšiu úlohu. K strane Hlas budú zrejme zachováť zmierlivejší postoj nielen Káčer, ale aj ďalší predstavitelia Demokratov," myslí si Mesežnikov. Eduard Heger ani Rastislav Káčer do uzávierky novín na otázky nereagovali.