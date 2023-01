Z ministerského kresla do parlamentnej lavice. Svoj prvý deň ako poslanec si Igor Matovič (49) užíval. V pléne si našiel najluxusnejšie miesto. Sedí s najvernejšími a skrytý pred zrakmi takmer všetkých. Jeho lavica totiž stojí pod balkónom pre médiá a verejnosť.

Igor MATOVIČ sa po rokoch VRÁTIL do parlamentu ako POSLANEC. POZRITE, ku KOMU si SADOL!

Matovičovi robia v lavici spoločnosť ďalší traja poslanci. Úplne v kúte sedí Mária Šofranko, niekdajšia jednotka kandidátky OĽaNO v parlamentných voľbách 2020.

Zľava je Matovičovým susedom exminister zdravotníctva Marek Krajčí a sprava svojho straníckeho šéfa chráni Michal Šipoš, predseda klubu OĽaNO. Šipoš je v podstate pravou Matovičovou rukou, chodí s ním aj na vyjednávania o termíne predčasných volieb. V kuloároch sa o ňom občas hovorí ako o možnom prvom mužovi hnutia OĽaNO. Matovič však tvrdí, že sa o svoje miesto báť nemusí, pretože on “netúži po funkciách”.

Pod balkónom. S Igorom Matovičom v jednej lavici sedí Mária Šofranko, exminister zdravotníctva Marek Krajší a šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Matovič sa vrátil do parlamentu po rokoch v rámci štvrtkovej mimoriadnej schôdze, ktorá mala byť venovaná pomoci podnikateľom s vysokými faktúrami za energie. Schôdza sa však napokon neotvorila, keďže v pléne sedelo málo poslancov. Bola to však prvá schôdza Igora Matoviča ako poslanca. Do Národnej rady sa vrátil v decembri, keď mu prezidentka Zuzana Čaputová odobrala poverenie viesť rezort financií. Práve Matovičov odchod z vlády bol podmienkou SaS, aby zahlasovala za štátny rozpočet na tento rok.

Príchod straníckeho šéfa znamenal aj mierne posuny v krídle, kde sedia poslanci, ktorí prišli do parlamentu pod značku OĽaNO. Prvé lavice patria rebelom, teda Občiansko-demokratickej platforme, ktorú vedie minister životného prostredia Ján Budaj. Až za nimi sedia skalní obyčajní. A chrbát im chráni spod balkóna práve Matovič. Bývalý premiér aj na pôde zákonodárneho zboru zostal verný svojim zlozvykom. S úsmevom si z poslednej lavice robil selfíčka a hral sa s mobilom.

Selfíčko musí byť. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Predseda parlamentu Boris Kollár musel otvorenie schôdze dvakrát preložiť, pretože v sále bolo málo poslancov. Prestávky poslanci využili na družné debaty. Matovič si so svojimi podal ruku, prípadne ťukol päsťou. Spolu s Györgyom Gyimesim, Jozefom Pročkom a Petrom Pollákom mladším niečo riešili. Matovič im ukazoval svoje selfíčka a všetci hodnotili, ako to vyzerá v pléne.

Selfie Igora Matoviča. Na sociálnej sieti sa pochválil, že "má dobrého suseda". Po jeho pravici totiž v parlamentnej lavici sedí Michal Šipoš. Zdroj: fb Igora Matoviča

Nakoniec Kollár oznámil rozhodnutie grémia. Mimoriadna schôdza bude pokračovať v piatok ráno. Ak sa opäť nenájde dosť poslancov na jej otvorenie, budú o faktúrach poslanci rokovať až na riadnej schôdzi koncom januára.