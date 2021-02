Predseda vlády Igor Matovič redakcie obvinil, že sa za zabitého novinára skrývajú. "Odkedy vrah zobral život Jánovi a Martine, akoby mnohým padlo vhod sa za Jána skrývať. A paradoxne to robia aj tí z novinárskej brandže, ktorí na jeho prácu zvysoka kašlali," napísal na sociálnej sieti.

Familiárne pokračoval, že Jano bol prototypom poctivého hĺbavého investigatívneho žurnalistu, ktorý by sa podľa Matoviča od hanby prepadol, ak by sa podpísal pod povrchný blud či klamstvo. "... a keď po týždňoch či mesiacoch práce zverejnil svoje dopodrobna zmapované odhalenie, nie pýcha, ale pokora ním lomcovala," pokračoval ďalej. Zároveň pripomenul, ako ponúkol peniaze na podporu mladých investigatívnych talentov.

Redakcie to však okamžite odmietli, pretože nechceli byť financované z vládnych peňazí. "Bohužiaľ, len čo som si túto ideu dovolil vysloviť, spustil sa proti mne neskutočný hejt priamo od vedení veľkých slovenských redakcií ... a odvtedy vlastne beží neustále ako 11-mesačná spŕška nenávisti," poznamenal premiér s tým, že nerozumie, prečo to novinári robia.



Predseda vlády ďalej apeloval, že sloboda je aj zodpovednosť "k pravde" a,že novinárom drží palce, aby sa Kuciakmi stali.

"Plakať by sme mali, ak by vás chválili," reaguje politológ

Radoslav Štefančík poznamenal, že Igor Matovič nie je prvým premiérom, ktorý je nespokojný s prácou novinárov. Na Slovensku je toto podľa odborníka skôr tradícia než rarita. "Treba povedať, že na Slovensku neexistuje premiér, ktorý by sa nesťažoval na prácu novinárov. To znamená len to, že novinári si svoju prácu robia dobre. Sú tými, ktorí strážia demokraciu a pokiaľ kritizujú výkonnú zložku moci, tak sme na tom ešte stále dobre a treba im dať za to vyznamenanie a nie na nich útočiť," vyjadril sa pre denník Plus JEDEN DEŇ politológ, ktorý zdôraznil, že ak má Igor Matovič problém so sebareflexiou, tak nech sa pýta svojich najbližších kolegov.

"Mal by vynechať kolegov, ktorí mu zobú z ruky, ale ísť skôr za tými, ktorí sa neboja povedať mu pravdu. Ak novinári prestanú kritizovať tak ako v Maďarsku, Poľsku a Rusku, tak na tom budeme veľmi zle," uzavrel Štefančík.