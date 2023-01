Hneď ako sa začalo hovoriť, že premiér uvažuje nad založením nového politického subjektu, Igor Matovič zareagoval na sociálnej sieti. Tváril sa však, že sa nič nedeje, a v závere napísal: „Ak sa raz naše cesty rozídu, bude to s noblesou a so vzájomným prianím všetkého dobrého.“ Situácia je o to zamotanejšia, že popri napätiu v hnutí sa Heger snaží nájsť v parlamente 76 poslancov na pokračovanie svojej vlády.

Exminister financií jedným dychom zverejnil svoju podmienku: „Vzhľadom na Hirmana pri (ne)riešení zálohových platieb na energie si neviem predstaviť, že podporím akúkoľvek novú vládu, kde by bol ministrom.“ Matovič to odôvodnil tým, že firmám prišli vysoké zálohové faktúry za energie a minister hospodárstva je na dovolenke. Rezort má pritom dostatok kvalifikovaných pracovníkov na riešenie akútnej situácie. Navyše po odchode SaS z vlády si Hirmana vybral samotný Heger. „Vyštudoval ťažbu ropy a plynu. Čo viac potrebujete na tento čas ako človeka, ktorý tomuto rozumie od čias svojich štúdií?“ vyjadril sa Heger krátko po vymenovaní Hirmana za ministra. Premiér najnovšie priznal, že diskusia o novej sedemdesiatšestke dostáva nesprávny smer a Matovič k jej zloženiu zatiaľ podpis nepridal.

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že Matovičove slová o uznávanom odborníkovi Hirmanovi naznačujú, že napätie medzi lídrom OĽaNO a Hegerom narastá: „Toto je jeden z prejavov.“ Podľa odborníka má premiér pred sebou veľmi zložité a ťažké rozhodnutie, ktoré vyplýva z toho, že Matovič je nevyspytateľný. „Môže sa pokúsiť o sedemdesiatšestku, čo by znamenalo zotrvanie v OĽaNO. Ak však chce aj v budúcnosti niečo v politike urobiť, tak musí vedieť, že popri Matovičovi bude len strácať čas a politický kapitál. Ak sa však odtrhne od OĽaNO, tak je projekt sedemdesiatšestky stratený,“ myslí si Tomáš Koziak.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka si Matovič iba našiel nového nepriateľa. „Ľudia potrebujú na život vzduch a on konflikt. Na druhej strane je dnes mimoriadne populárne kritizovať nejakú osobu za vysoké ceny energie,“ vysvetľuje odborník. Matovič podľa neho zacítil príležitosť a túto tému nechce nechať iba opozícii.

Štefančík zároveň upozorňuje na to, že Heger sa nebude stavať do otvoreného konfliktu s Matovičom, lebo aj s koalíciou potrebujú poslancov, ktorí stoja za šéfom OĽaNO. „Heger sa nechce vymedziť možno aj preto, lebo sám nevie, ako to celé dopadne – či pôjde s Mikulášom Dzurindom (67), Veronikou Remišovou (46) alebo Miroslavom Kollárom (53). Zrejme si budeme musieť ešte chvíľu počkať,“ uzatvára Radoslav Štefančík.

