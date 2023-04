S ochrankou a bez ochranky? Igor Matovič a jeho hnutie OĽaNO sa s vervou pustili do predvolebnej kampane. Držia sa hesla: Bez ochranky. Má však bývalý premiér, exminister financií a dnes poslanec najväčšieho parlamentného klubu nárok na štátom platených bodygardov?

Keď 13. marca prišiel šéf OĽaNO do Michaloviec, podpísal ochranke reverz. „Žiadna ochranka, žiaden tajný,“ povedal asi stovke ľudí, ktorí sa zúčastnili na diskusii. Matovič sa tým odvolával na debatu poverených ministrov Jaroslava Naďa a Rastislava Káčera (obaja Demokrati), ktorí sa pár dní predtým v Michalovciach slovne nepohodli s tamojším obecenstvom.

Matovič na situáciu rýchle zareagoval a organizuje stretnutia po celom Slovensku s názvom: Bez ochranky. Jeho štátom platená ochranka, ktorú aj on zdôvodňoval slovami, že „mu ľudia píšu a vyhrážajú sa smrťou“, sa však skončila 23. marca.

Stretnutie s občanmi v Námestove bolo tiež bez bodygardov. Ale reč o tom, že už nemá štátnych ochrankárov, nebola. Naopak, Matovič prišiel „bez ochranky“ aj do Poltára. Tam sa jeden z diskutujúcich prihovoril hlavnému rečníkovi takto: „Osobitne by som chcel pozdraviť členov ochranky, ktorí sú v civile.“

Matovič, ktorý prišiel na diskusiu spolu so šéfom poslaneckého klubu OĽaNO Michalom Šipošom, však opäť nepovedal, že nárok na ochranku z Úradu na ochranu ústavných činiteľov už nemá. „Na sto percent tu nikto z ochranky nie je. Vy sa tu poznáte skoro všetci, tak by ste poznali, ak by tu bol nejaký tajný alebo v civile,“ reagoval s tým, že „by sa hanbil prísť s ochrankou“.

Fakt, že Igor Matovič už nemá ochranku, denníku Plus JEDEN DEŇ potvrdil aj hovorca hnutia Matúš Bystriansky. „Nie, od 23. marca ochranku nemá,“ povedal. Jeho slová potvrdzujú aj zábery, ktoré sa nášmu denníku podarilo vyhotoviť pred domom lídra OĽaNO v Trnave vo štvrtok 30. marca. Matoviča je na nich možné vidieť, ako nastupuje do vozidla, avšak už bez spoločnosti ochrankárov.

Hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová denníku Plus JEDEN DEŇ prezradila, že pravidelným monitorovaním a vyhodnocovaním situácie môže byť dočasná ochrana predĺžená. „Z taktických a bezpečnostných dôvodov sa bližšie informácie neposkytujú,“ dodala.

Samotný minister Roman Mikulec (OĽaNO) však v nedeľňajšej diskusnej relácii Na telo televízie Markíza nevylúčil, že sú na Matovičových výjazdoch do regiónov prítomní operatívci Slovenskej informačnej služby v utajení, ktorí chránia verejných činiteľov.

