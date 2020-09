Poslanec Sme rodina Patrick Linhart sa do parlamentu prebojoval s tzv. potravinovým semaforom. Ten chcel podľa pôvodného plánu navrhnúť na septembrovej parlamentnej schôdzi, no plány mu prekazila koaličná strana SaS.

Poslanec Patrick Linhart už počas letnej parlamentnej prestávky avizoval, že spoločne s kolegami pracujú na spustení takzvaného potravinového semaforu. Ten má hodnotiť kvality potravín dostupných v slovenských reťazcoch. Podľa Linhartovho návrhu má fungovať na systéme klasického semaforu – zelená oranžová a červená farba podľa viacerých parametrov.

Zdá sa však, že posunutie potravinového semaforu do parlamentu bude meškať. Dôvodom sú nezhody poslanca s klubom SaS. Linhart nezhody s poslaneckým klubom avizoval už vopred. „Po koaličnej rade som teda vyhovel všetkým požiadavkám, napríklad, že semafor bude na začiatku dobrovoľný, no i tak sa z SaS snažili podanie blokovať a preniesť až na októbrovú schôdzu (ak vôbec),“posťažoval sa prednedávnom na sociálnej sieti. Pre náš denník prezradil, že pre nezhodu so SaS musel celý pôvodný návrh „hodiť do koša“. Na vypracovaní nového návrhu preto spolupracuje s ministerstvom pôdohospodárstva. „Takisto vytváram komisiu spoločne s členmi ministerstva, zástupcami retailu, výrobcami a profesionálmi z oblasti potravín, aby sa vytvorilo Výkonné nariadenie s určenými kritériami,“doplnil Linhart s tým, že v komisii budú aj dvaja poslanci.

Linhart chce návrh zákona doplniť aj o presný rozpočet na vytvorenie registru potravín pre potravinový semafor a o rozpočet pre vytvorenie mobilnej aplikácie. O tomto rozpočte sa chce poradiť s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským. „Rozpočet je už teda iba o diskusii medzi mnou a ministrom, ale budem žiadať aj o dotácie na marketing a podporu výrobcov, ktorí vytvoria produkt označený potravinovým semaforom zelenou. Chcem výrobcov odmeňovať a motivovať, nie trestať,“dodal.

Návrh tak do parlamentu stihne posunúť až na októbrovej schôdzi. Dovtedy chce Linhart spoločne s odbornou komisiou zapracovať sa výčitkách koaličných partnerov, aby žiaden z nich nemal dôvod návrh neposunúť ďalej.

