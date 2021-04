Z uvedenej správy vyplýva, že komisia nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali medializovanú verziu udalosti, v zmysle ktorej došlo k pokusu o samovraždu a následnému úmrtiu Lučanského. Súčasťou záverečnej správy sú aj odporúčania komisie vo vzťahu k výkonu väzby. „Túto otázku považujeme za veľmi významnú, pretože si myslíme, že je dôležité venovať sa humanizácii v ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody," odkázal Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Ministerka Kolíková počas tlačovej besedy, na ktorej odzneli výsledky komisie, vyjadrila nad prípadom nebohého generála ľútosť. „Samotná udalosť je tragická a je mi ľúto, že k nej došlo. Chcem týmto spôsobom z mojej strany vyjadriť sústrasť rodine pána Lučanského," uviedla s tým, že rada prijíma závery, že neprišlo k preukázaniu pochybenia príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej správe.

Na margo záverov komisie sa právny zástupca rodiny Lučanského Miroslav Radačovský vyjadril jednoznačne. „Čo sa týka práce komisie, ide o politickú komisiu. To nehovorím hanlivo, no faktom je, že nemá právomoc rozhodnúť namiesto orgánov činných v trestnom konaní (OČTK)," ozrejmil s dôvetkom, že v záujme predchádzania šírenia konšpirácií či rozdeľovania spoločnosti navrhoval, aby komisia dočasne prerušila svoju činnosť do času, kým nebude vo veci právoplatne rozhodnuté. „Po ukončení vyšetrovania mohla politická komisia k veci poskytnúť svoje stanovisko. Bohužiaľ, tento návrh bol zmietnutý zo stola. Teoreticky sa tak ponúka otázka, čo sa stane, ak OČTK dospejú k iným záverom ako samotná komisia," uzavrel.

Na snímke vpravo ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) a predseda kontrolnej komisie k prípadu úmrtia policajného exprezidenta generála Milana Lučanského Tomáš Čitbaj z Kancelárie Verejnej ochrankyne práv SR počas tlačovej konferenie po záverečnom zasadnutí kontrolnej komisie, ktorú šéfka rezortu spravodlivosti zriadila k tomuto prípadu 16. apríla 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar Zdroj: Pavol Zachar

Orgány činné v trestnom konaní naďalej konajú. „V súvislostí s udalosťami zo dňa 9. 12. 2020 a 29. 12. 2020 v ÚVV a ÚVTOS Prešov, ktoré sa týkajú Milana Lučanského, sa vedie jedno spoločné trestné konanie pre štyri trestné činy. A to pre trestný čin porušovania povinnosti dozornej služby, trestný čin ublíženia na zdraví, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a pre trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom," ozrejmil Marián Spišák, hovorca Krajskej prokuratúry Prešov. „Trestné konanie doposiaľ ukončené nebolo," dodal.

O stále prebiehajúcom vyšetrovaní hovorí aj Radačovský. „Samozrejme, že prebieha vyšetrovanie OČTK, ktoré sa začalo v januári. V tomto trestnom konaní sa zákonným spôsobom v zmysle Trestného poriadku preukazuje, akým spôsobom došlo k poraneniam M. Lučanského. Preukazuje sa, ako poranenie vzniklo - či cudzím zavinením, alebo nie. Na tieto účely bolo pribraté množstvo znalcov. Zatiaľ ešte neboli vypracované všetky posudky," vysvetľuje s tým, že „dnes ešte nikto nemôže povedať, akým spôsobom k týmto udalostiam došlo a kto ich zavinil či kto ich nezavinil."