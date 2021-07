Na vážny problém s rastúcim počtom vyhrážok vedcom či lekárom zo strany agresívnych jednotlivcov denník Plus JEDEN DEŇ upozorňoval už pred niekoľkými dňami. Jedným z oslovených respondentov bol aj Jaroslav Flegr, ktorý si v tom čase z internetových vyhrážok ťažkú hlavu nerobil. „Možno som trochu ľahkomyseľný, no myslím, že ide o frustrovaných ľudí, ktorí sú zúfalí a potrebujú si vyliať zlosť. Pochybujem však, že by prekročili prípustnú čiaru," povedal.

O niekoľko dní si však muž, ktorý v Česku patrí medzi hlavné „tváre pandémie" prešiel zážitkom ako vystrihnutým z gagsterského filmu. „Vedľa mňa zastalo auto, z ktorého vybehol neznámy chlap," opisuje situáciu. „Vrhol sa na mňa a z plnej sily ma sotil do plota. Chystal sa ma aj mlátiť, no keď videl, že sa nebránim, začal mi nadávať. Kričal na mňa, že ho nebudem očkovať," spomína na otrasný zážitok Flegr, ktorý sa už niekoľko mesiacov snaží o šírenie osvety spojenej s vakcináciou.

Incident sa podľa jeho slov odohral za bieleho dňa, pričom nemal trvať viac ako jednu či dve minúty. „V závere som od neho odstúpil a on sa vrátil k autu. Ešte chvíľu mi skúšal nadávať, ale keďže som nezareagoval nakoniec ma nechal. Myslím si však, že stačilo, aby som sa mu nesprávne pozrel do očí a mohlo to dopadnúť zle," priznáva Flegr.

