Obžalovaný Király pôsobil kedysi ako okresný šéf Kotlebovej strany a živil sa ako majiteľ popradského pohrebníctva. Király mal donútiť svoju vtedajšiu druhú manželku Luciu, aby mu pomohla odpratať telo nebohého. Chcel si vraj tak zabezpečiť, aby sa s ním nerozviedla.

Na včerajšom pojednávaní Lucia vypovedala, čo sa stalo. "S dcérami som sa vrátila domov od rodičov. Manžel mi v kuchyni povedal, že mu musím pomôcť naložiť mŕtvolu do auta. Bol to pre mňa šok. Nevedela som, ako reagovať. Začala som plakať. Odmietla som. Chcela som odísť. No, nemohla som. Povedal mi, že keď to zistia, tak pôjdeme do väzenia a deti do detského domova," vypovedala Lucia. Mala pritom pokojný hlas. Jej bývalý muž pri jej slovách hľadel v súdnej miestnosti na podlahu.

Exmanželka Jozefa Királyho vypovedala pred senátom Špecializovaného trestného súdu v prípade vraždy Romana. Zdroj: Karol Farkaš

Keďže deti ešte boli hore tak najprv ich uložili spať a potom sa zbavili tela. "Keď sme odchádzali z domu, manžel mi povedal, aby som tam nechala mobil. Povedal mi, že kde mám presne zaparkovať. Zastavila som na krajnici. Manžel vytiahol niečo ťažké z kufra. Bolo cítiť, že to bolo niečo ťažké. Keď to vytiahol, tak auto sa odľahčilo," pokračovala Lucia, ktorá pracuje ako učiteľka. "Potom som išla smerom na Lučivnú, kde sme sa dohodli, že počkám. Po príchode domov sa vyzliekol z nohavíc. Hodil ich do pece a začal ich páliť. Po tom všetkom, som ho požiadala, či môžem ísť spať. Neviem, či manžel bol niekde v noci. Ráno prichystal raňajky pre deti. Deti sme odviezli do školy," pokračovala Lucia. Keď prišla do práce, nedokázala to v sebe udržať a vyrozprávala to zástupkyni školy. Potom sa s celou vecou obrátili na políciu.

Király už skôr vypovedal, že sa s Romanom dostal do konfliktu pre peniaze. Ponúkal mu prácu, Roman však chcel peniaze vopred. Király odmietol. Romanovi sa to údajne nepáčilo a mal majiteľa pohrebníctva zvaliť na zem a škrtiť ho. Király vraj v poslednej chvíli vytiahol nožík a bodol Romana do hrude. "Áno, bodol som ho, ale ďalšie podrobnosti si už nepamätám. Som rád, že žijem," uviedol obžalovaný. Konal vraj v sebaobrane. Roman mal v sebe päť rán. Romanovo telo hodil Király do potoka Mlynica medzi obcami Lučivná a Šuňava (okr. Poprad). K tomu miestu Lucia aj políciu priviedla.Prípad riešila Národná kriminálna agentúra, obžalovanému hrozí 20 až 25 rokov basy.